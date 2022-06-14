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因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼

社會熱點 12:38 2022/06/14

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河南多間村鎮銀行早前爆出無法正常提款，內地傳媒報道，來自各地的部分儲戶打算到鄭州找有關部門溝通，卻在掃過鄭州站的場所碼後，健康碼突然變成紅色，被當地要求隔離或離開。

據「第一財經」報道，從外地趕往河南的王雲（化名），前往河南前做了檢測，48小時核酸結果顯示為陰性，其健康碼也為綠碼，才決定出發，但到了鄭州還沒出站，一掃場所碼，結果卻是紅碼，當地要求她直接返回，否則就按照疫情防控政策，將她強制帶走隔離14天。

來自石家莊的鄧先生，近14天一直待在家中未到過河南，他在儲戶溝通群看到一些儲戶因掃了「鄭州車站西南出口」的場所碼而健康碼變紅，自己也好奇掃了這個場所碼，結果健康碼也變紅，但其家人手機掃描這個場所碼，卻仍為綠色。

報道指出，周二（14日）上午，在儲戶們自發組建的村鎮銀行儲戶溝通群中，先後有來自北京、成都、石家莊、蘇州、湖南婁底、山東聊城等多地的數百名居民反映稱，自己也遭遇與鄧先生、王雲等人類似的詭異事件。

同行非儲戶健康碼未受影響

另《南方都市報》報道，網傳前往鄭州溝通村鎮銀行「取款難」的儲戶被賦「紅碼」後，多位受訪儲戶稱，在掃碼填報個人信息後，其場所碼或豫康碼顯示為「紅碼」，但同行前往鄭州的非儲戶人員健康碼則未受影響。還有多位未前往鄭州的儲戶在填報信息後被賦為紅碼。

鄭州市政務服務12345熱線周一（13日）晚上回應稱，目前沒有接到「外地來鄭州一律赴紅碼」通知，如果被賦紅碼，建議先聯繫信息排查專班了解賦碼原因。目前低風險地區來鄭州只需要48小時核酸檢測陰性證明，出示行程碼和健康碼。

報道指出，目前前往鄭州溝通的儲戶被分別安置在多處居住。有人尚為紅碼，也有人在未做核酸檢測的情況下已變為綠碼。被安置在某處的人士指，他所在之處有工作人員表示，只要離開返鄉，豫康碼就能恢復正常。事實上，有離開鄭州的儲戶已變為綠碼，但也有人返鄉後仍為紅碼。

胡錫進：健康碼應只純粹防疫 

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博表示，提醒各地的健康碼只應用於純粹的防疫目的，任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標。如哪個地方為了其他目的通過健康碼阻止特定人員流動，這顯然違反相關防疫法規，也會損害健康碼的威信，損害公眾對防疫的支持。這對整體社會治理是得不償失的。

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河南3間村鎮銀行無法取款 人行指有關部門已開展調查

至於有關村鎮銀行取款難問題，銀保監會有關部門負責人上月18日表示，近日銀保監會與人行持續關注河南4家村鎮銀行線上服務渠道關閉問題，據了解，4家村鎮銀行股東——河南新財富集團通過內外勾結、利用第三方平台及資金掮客等吸收公眾資金，涉嫌違法犯罪，公安機關已立案調查。目前4家村鎮銀行營業網點存取款業務正常開展，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律保護。

責任編輯：林佩怡

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