外交部副部長樂玉成卸任 履新廣電總局副局長

十九屆中央候補委員、外交部副部長樂玉成已赴國家廣播電視總局工作，任副局長。

今日（14日），人社部官網發佈國務院任免國家工作人員信息。其中，任命樂玉成為國家廣播電視總局副局長，免去樂玉成的外交部副部長職務。

另據國家廣電總局官網「總局領導」欄目信息，樂玉成已任國家廣電總局副局長、黨組成員。

公開簡歷顯示，樂玉成，男，漢族，1963年6月生，江蘇省人，大學畢業，中共黨員。

樂玉成早年曾在江蘇省旅遊學校學習，畢業後在南京旅遊飯店工作，1982年進入南京師範大學就讀，專攻俄羅斯語言文學。

1986年，樂玉成進入外交部任職，先後在外交部歐亞司、中國駐俄羅斯聯邦大使館、外交部政策研究司任職。樂玉成於2011年出任外交部部長助理，2013年任中國駐哈薩克斯坦共和國特命全權大使，次年調任中國駐印度共和國特命全權大使。

2016年回國後，樂玉成履新中央外辦副主任，並於2017年10月當選為十九屆中央候補委員。

2018年，樂玉成重回外交部工作，並擔任副部長。

據外交部官網「主要官員」欄目當時更新的信息顯示，樂玉成出任外交部分管日常外交業務工作的副部長，主管涉港澳台外交事務。

此外，官方上周宣佈，國務院新聞辦公室主任徐麟轉任國家廣播電視總局局長，並繼續擔任中宣部副部長，間接表明樂玉成將會平調為副局長。

樂玉成與俄大使會面：中方將一如既往同俄方加強戰略協作

【普京訪華】 樂玉成：中俄簽署近20份合作文件 兩國關係上不封頂

樂玉成：美不斷在中國家門「秀肌肉」 拼湊反華小圈子

責任編輯：袁瑋婧