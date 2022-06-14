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巴斯光年個人電影《光年正傳》據報因一情節 恐無緣中國市場

社會熱點 13:56 2022/06/14

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由迪士尼與彼思共同製作、《反斗奇兵》經典角色巴斯光年的個人電影《光年正傳》（Lightyear），將於本周四（6月16日）在香港上映。路透引述消息指，《光年正傳》因涉及同性戀情節，無法在14個中東及亞洲國家上映，恐也無緣中國市場。

報道指出，一名消息人士周一（13日）表示，華特迪士尼無法在14個中東及亞洲國家，取得《光年正傳》的播映許可，而且看來不太可能在全球最大電影市場的中國上映。

據一名《光年正傳》製片人表示，中國當局要求對這部電影刪減，而迪士尼拒絕了，她認為這部電影不會在中國上映。據報中國也曾拒絕其他描述同性戀情節的電影上映。

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報道稱，該動畫有一對同性伴侶的短暫接吻畫面，遭阿聯酋禁止。阿聯酋表示，電影中的伴侶關係違反了該國的媒體內容標準。值得注意，同性戀在許多中東國家被認為是犯罪。沙特阿拉伯、埃及、印尼、馬來西亞及黎巴嫩未有回應為何不准該電影上映。

業界：中國市場非彼思作品成敗關鍵

《光年正傳》製片人Galyn Susman表示，迪士尼未收到中國當局是否允許該片上映的答覆，但她指公司不會修改，「我們不會剪掉任何東西，尤其是像愛和鼓舞人心的關係這樣重要的東西，它向巴斯顯示他的選擇所錯過的東西」。

報道引述一名戲劇界人士稱，對於彼思而言，中國市場並非其作品的成敗關鍵。據Comscore數據，中國對《反斗奇兵4》全球票房貢獻度僅有3%，而該片在2019年全球票房超過10億美元。

迪士尼CEO：相信沒有中國市場也會成功 內地網民喊滾

內地傳封殺美國電影 《蜘蛛俠》《Matrix 4》無得上畫？

責任編輯：林佩怡

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