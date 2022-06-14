河南一社區無人上訪 考生中考可獲降分錄取 網民熱議「挑戰公平」（第二版）

內地網絡上流傳一則通知，內容是迎賓社區作為無訪社區（居民年度內無赴京、省、市、縣信訪），戶籍在該社區的中招考生，可獲第一志願學校降低3分錄取。網民表示，河南考生眾多，如同千軍萬馬過獨木橋，此舉是挑戰公平。之後，當地教育體育局表示，目前已停止執行有關政策。

（第二版更新於16:50 新增當地教育體育局回應）

微博上流傳一則通知，題為「迎賓社區考生中招降分報名通知」，內容是：迎賓社區為無訪社區，根據上級政策，今年凡是戶籍在迎賓社區的中招考生，中招中第一志願降3分錄取。

網傳的這則通知右下角還有公章，字樣是「洛陽市偃師區槐新街道迎賓社區居民委員會」。

截至下午14:40，相關微博已有逾5萬轉發和於5000條評論，惟轉發及評論內容均不可見。

另據洛報融媒·洛陽網報道，14日上午，官方回應無訪社區中招考生降3分錄取，偃師區教體部門工作人員表示，他們剛獲悉有關政策，目前，該政策正在研究階段，政策涉及學校為偃師區當地學校。

之後，偃師區教育體育局發布通知指，經認真研究，目前已停止執行有關政策。下步工作中，該區將及時做好中招政策宣傳和解釋工作，嚴格落實上級中招相關政策，切實維護考生合法權益，做好今年的中招考試組織工作。

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責任編輯：尹航

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