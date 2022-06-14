中證監否認就薪酬水平約見外資投行高層

中證監否認就薪酬問題約見多家外資投行高層，又指官方為指導機構建立穩健的薪酬制度發布相關管理指引，但不涉及薪酬限額或具體操作辦法。

美媒彭博社13日引述消息人士指，證監會曾約見瑞信、高盛等外資投行高層，提醒他們在薪酬方面勿過於大方，因不符合中國「共同富裕」的時代背景。

證監會負責人14日稱，該報道為不實消息，我會及相關證監局、行業協會未召開過上述會議。薪酬制度是公司治理的重要內容，也是保持可持續發展的基礎。

負責人同時指，為指導行業建立穩健的薪酬制度、健全薪酬激勵約束機制，監管部門近期會同行業協會，在充分聽取意見下發布了薪酬管理指引，體現出尊重市場基本規律、壓實機構主體責任等基本思路。指引是為了更有效服務實體經濟、防范金融風險，並無設置薪酬限額，也不涉及薪酬總額和具體操作辦法。

對於有指外資投行在華業務受阻，負責人指，證監會堅持市場化、法治化、國際化原則，放寬、取消證券基金經營機構外資股比限制，已批准11家外資控股證券基金公司，在華機構總體經營發展情況良好，我會依法依規統一監管，充分尊重機構經營決策自主權。

內地官方據報約見外資投行高層 提醒薪酬過高抵觸共同富裕

責任編輯：陳建錫