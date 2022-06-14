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唐山治安整治舉報電話難打通 民眾到公安局排隊信訪

社會熱點 15:14 2022/06/14

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河北唐山市燒烤店打人事件曝光後，當地開展半個月的夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，並公布舉報地點及電話等，惟民眾抱怨舉報電話打不通，到公安局排隊信訪。隨後當局表示已更新舉報電話，但仍難打通，據報今日（14日）上午有百多人到公安局，有人等了4小時還未能反映問題。

唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動領導小組辦公室，昨日（13日）公布行動舉報內容、方式等，包括舉報地點、電話、電郵及信箱地址。

據「大河報」，昨日下午陸續有人到唐山市公安局信訪接待大廳，掃碼查驗48小時核酸檢測陰性證明進入接待辦公室內反映問題。在不到10米的走廊，有10幾名信訪人員。而在接待大廳門口樹下或陰涼處，站著多名來訪群眾，有人激動說：「網上公佈的電話打不通，沒人接！」

報道指出，嘗試撥打舉報電話0315-12389，語音提示是「您好，您撥打的號碼是空號」；記者換了多部手機撥打該電話，語音提示要麼是號碼錯誤、無法接通，或者「對不起，你要的電話忙」。

舉報電話更新後仍打不通 百人公安局外排隊

到了昨晚，唐山市方面表示，為便於更加清晰、便捷、高效地受理「雷霆風暴」專項行動舉報，開通固網電話0315-2530000、手機18031512389，專門受理專項行動舉報。0315-12389屬警務督察專用舉報電話，不再受理「雷霆風暴」專項行動舉報。盡管舉報電話已更新，但仍有不少市民表示電話打不通，均提示「您撥打的電話正忙」。

據濟南日報旗下「新黃河」報道，今日上午11時20分左右，在唐山市公安局門口有百多人在等待反映問題，部分人坐在路邊，有的人帶著矮凳，有的人坐在三輪車上。有人早上7點就到場排隊，等了4個小時還沒進屋反映上問題。

報道稱，接訪現場有兩個接待室，一個接待只放材料的群眾，一個面對面接待反映問題的群眾。由於人多，大家擁擠在接待室門口，希望盡快進接待室訴說自己的問題。

6月12日起，唐山市集中開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動，重點整治打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女等違法犯罪行為；敲詐勒索、欺行霸市、強攬工程、強迫交易等違法犯罪行為；聚眾賭博、組織容留賣淫、吸毒販毒、盜竊、搶劫、詐騙、網絡犯罪等違法犯罪行為；對違法犯罪進行包庇縱容、失職失責的違紀違法行為等。

唐山燒烤店打人事件後輿情洶湧，網上近日亦有多宗網上實名舉報當地敲詐勒索、涉黑、暴力事件等。

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責任編輯：林佩怡

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