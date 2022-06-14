澳洲總理喊話：中國需取消貿易制裁 以改善中澳關係

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周二（14日）表示，中國需要取消對澳制裁，以改善中澳關係。

中國外交部發言人汪文斌回應稱，近年來中澳關係遭遇困難的是非曲直十分清楚，中國對於發展中澳關係立場一貫明確，澳方應該秉持相互尊重、互利共贏的原則處理兩國關係，同中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係健康穩定發展。

阿爾巴尼斯上任後，外界關注中澳緊張關係會否緩和。在剛過去的周日（12日），澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）與中國防長魏鳳和在新加坡香格里拉對話期間會面，是雙方高級官員兩年多以來的首次公開會面。馬勒斯形容兩人長達1小時的談話是重要的第一步。

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阿爾巴尼斯說，兩國部長會面是一件好事；至於兩國關係是否回暖，將取決於中方是否同意取消對澳洲的貿易制裁和壁壘。目前澳洲木材、煤炭、肉類和葡萄酒等商品進入中國面臨困難，包括關稅和清關延誤。

他強調，中國需要取消這些制裁，以改善澳中關係，「是中國實施了制裁，是中國變了，中國需要取消這些制裁」。

澳洲新任總理 指中澳關係仍是難題

責任編輯：林佩怡

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