惠譽預計今年中國經濟增長不到4% 嚴格防疫政策或持續到明年

惠譽評級預計，今年中國經濟增長將不到4%，隨著新冠疫情基本受控，經濟會6月開始復甦，明年回升到5%以上。但能不排除會有新的疫情爆發，再次引發嚴格防疫措施。又認為中國嚴格的防疫政策或至少持續到明年，且放鬆幅度不會太大。

惠譽評級亞太區主權評級高級董事兼首席中國分析師費安德（Andrew Fennell），周二在「2022惠譽看中國」的網上論壇指出，中國5月經濟改善空間不大，因為期間上海仍在封鎖。

他並指出，由於多個城市已常態化核酸檢測，提前鎖定感染病例，新發疫情能在較短時間內得到控制，但目前還不能確定政府何時會改變「動態清零」的防疫政策。

據惠譽評級最新全球經濟展望，將中國今年經濟增長預測降至3.7%，此前預測為4.3%。

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今年房地產銷售料降25-30%

另外，路透報道，惠譽預計，中國房地產業繼續面臨巨大挑戰，行業展望維持負面，今年銷售額料按年下滑至25%-30%，下半年銷售額因低基數而降幅料放緩，明年銷售有望小幅增長。

惠譽評級大中華區房地產評級區席主管鄭俊英在上述論壇指出，政府政策堅定攳向有望提振下半年新樓銷售情緒，但新冠防控措施令經濟環境增加不確定性。

他又認為，雖然政策拐點已現，但在市場情緒明顯好攳之前，面臨較大美元債務到期壓力和再融資無望的發行人會繼續面臨壓力。

據他稱，中資地產行業今年有522億美元債券到期，下半年還有繼220億美元債券到期，這意味房企仍面臨很大流動性壓力。

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責任編輯：林佩怡

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