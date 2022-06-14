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北京酒吧疫情累計287宗感染 提倡預約就餐打包外賣

社會熱點 17:59 2022/06/14

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北京新冠肺炎疫情持續，今日（14日）再多30宗本土感染。北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建表示，當前天堂超市酒吧聚集性疫情正處於發展階段。北京疾控中心呼籲，要以快制快，堅決阻斷疫情傳播。對於外出就餐，提倡預約就餐，配合測溫掃碼查驗；提倡打包外賣和無接觸式點餐、結賬等。

據通報，北京昨日新增74宗本土感染；今日截至下午3時新增30宗感染，均為隔離觀察人員。由6月9日至今日3時，北京累計報告287宗感染，均涉天堂超市酒吧疫情，涉及14個區和經開區。

徐和建在疫情發布會上稱，當前天堂超市酒吧聚集性疫情正處於發展階段。在這個疫情防控的關鍵時刻，要全力以赴、爭分奪秒，抓住關鍵環節，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施。

內地增127本土病例過半在北京 專家：復工也不能「一刀切」

天堂超市酒吧所在的朝陽區三里屯，包括74家酒吧全部關停，700多個餐飲企業全部停止堂食，多個場所暫停營業，包括67間文化娛樂場所關停、230多戶美容美髮門店暫停營業等。朝陽區副區長孟銳表示，對全區酒吧、網吧、KTV、劇本殺等娛樂場所停業整頓。

北京市公安局副局長潘緒宏通報，目前對天堂超市酒吧涉及相關負責人涉嫌妨害傳染病防治的行為，警方已依法刑事立案偵查，對其涉嫌行政違法行為，市文旅、衛健、商務、市場監管、公安、文化執法等部門已聯合開展調查。

為以最快速度阻斷病毒傳播，北京對全市酒吧、夜店、KTV、網吧等娛樂場所全覆蓋大檢查，在地下空間以及不合格的娛樂場所全部關停。

責任編輯：林佩怡

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