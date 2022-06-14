【大灣區】國務院：加快研究在南沙設粵港澳大灣區國際商業銀行

國務院發布關於印發廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案的通知稱，有序推進金融市場互聯互通，支持符合條件的港澳投資者依法申請設立證券公司、期貨公司、基金公司等持牌金融機構。加快研究按程序在南沙設立粵港澳大灣區國際商業銀行。

該方案實施範圍為廣州市南沙區全域，總面積約803平方公里。積極支持南沙參與粵港澳大灣區保險服務中心設立。支持南沙在跨境機動車保險、跨境商業醫療保險等方面先行先試，促進粵港澳三地保險市場融合發展。支持推進外滙管理改革，探索開展合格境內有限合夥人（QDLP）境外投資等政策試點，支持粵港澳三地機構合作設立人民幣海外投貸基金。

每年安排南沙100億元新增地方政府債務限額

2022至2024年，每年安排南沙100億元人民幣新增地方政府債務限額，並統一計入地方政府債務餘額；對南沙有關高新技術重點行業企業進一步延長虧損結轉年限。對先行啟動區鼓勵類產業企業減按15%稅率徵收企業所得稅。

發展高新技術產業。發展智能製造，加快建設一批智能製造平台，打造「智能製造＋智能服務」產業鏈。加快建設智能網聯汽車產業園，推進智能純電動汽車研發和產業化，加強智能網聯汽車測試示範，打造智能網聯汽車產業鏈和智慧交通產業集群。

國際航運物流樞紐功能。按照功能互補、錯位發展的原則，充分發揮香港國際航運中心作用及海事專業服務優勢，推動粵港澳大灣區內航運服務資源跨境跨區域整合，提升大灣區港口群總體服務能級，重點在航運物流、水水中轉、鐵水聯運、航運金融、海事服務、郵輪游艇等領域深化合作。

該方案目標到2025年，南沙粵港澳聯合科技創新體制機制更加完善，產業合作不斷深化，區域創新和產業轉化體系初步構建；到2035年，南沙區域創新和產業轉化體系更趨成熟，國際科技成果轉移轉化能力明顯提升等。

責任編輯：蒯宇澄

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