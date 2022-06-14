中美高官會談分析指確保「鬥而不破」 外界關注習拜會否將通話

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，周一（13日）在盧森堡會談4.5小時，談到中美關係、台灣問題及烏克蘭、北韓局勢等。

外界關注，這次中美高官這次會談後，中國國家主席習近平與美國總統拜登是否將會通話。彭博報道，中國外交部發言人汪文斌周二（14日）表示，有關習近平和拜登是否將要通話，目前沒有具體信息提供。他表示，中美雙方都認為，保持溝通是必要且有益的。

值得一提的是，沙利文和楊潔篪去年10月和今年3月在歐洲面對面會晤後，拜登和習近平都通了電話。而沙利文上月曾表示，拜登可能在未來幾周與習近平通話。

美國有線電視新聞網（CNN） 報道，中美高層這場會談，可能是為習拜會鋪路。在沙利文與楊潔篪會面後，一名美國政府高級官員表示，預計「未來幾個月將看到更多可能的會議」，但官員表示目前沒有關於習拜會的計劃。

楊潔篪再會沙利文：美方加大對華打壓致中美關係陷入困難境地

美國安顧問：拜習未來幾周可能通話 京回應拜登亞洲行

在會談上，楊潔篪指一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，不僅解決不了美國自身面臨的問題，反而致使中美關係陷入十分困難的境地。他指出，中美關係處在關鍵十字路口，並警告台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，促美不要有任何誤判和幻想。

白宮聲明則提到，雙方就一系列地區和全球安全問題，展開坦誠、實質性及富有成果的討論，沙利文強調保持溝通暢通以管控兩國間競爭的重要性。

據中方新聞稿，雙方均同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧。

學者：一次「模底」談話 避免安全困境發生

英國廣播公司（BBC）中文網報道，​​澳洲國立大學講師宋文笛在分析雙方會談時指，沙利文與楊潔篪會談首先是在拜登亞洲行以及國務卿布林肯對華政策演說之後的「摸底」談話，目的是確保雙方對於美方近期重大發展的戰略意涵的理解趨同，避免安全困境發生。

他指出，此對話是延續去年10月兩人瑞士會談後，沙利文闡述的「強度競爭需要強度外交」思維，「幫雙邊關係架上護欄，確保『美中鬥而不至於破』之態勢」。

責任編輯：林佩怡

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