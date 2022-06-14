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美媒：拜登稱傾向於放寬特朗普時期部分對華關稅

經濟脈搏 22:15 2022/06/14

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中美關稅戰露曙光，美國Axios網站當地時間14日引述知情人士報道，美國總統拜登上周在白宮橢圓形辦公室與內閣主要成員會面時表示，他傾向於從特朗普時期對中國輸美產品加徵關稅的清單中移除一些產品。

報道以「拜登傾向於放寬特朗普時期的一些對華關稅」為題稱，據知情人士透露，拜登是在當地時間7日與主要內閣成員的一次會面上表露出這一想法的，相關的正式公告預計最早將於本月發布。

不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業產品

消息稱，拜登傾向於命令美國貿易代表辦公室啟動一個正式的「排除程序」，以確定一些消費品（如自行車）是否應該被免除「301關稅」，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業產品。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）5日曾表示，為對抗當前的高通貨膨脹，拜登總統已要求其團隊研究取消部分對中國加徵的關稅這一選項。

中國外交部發言人趙立堅早前在回答相關問題時表示，中方敦促美方停止無理打壓中國企業，停止人為擾亂供應鏈產業鏈的錯誤做法，為中美清潔能源和氣候變化合作創造有利條件。

中國商務部多次表示，注意到美方近期關於考慮取消對華加徵關稅的一系列表態。中方在這一問題上的立場是一貫的、明確的。在全球高通脹形勢下，從企業和消費者的利益出發，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。

責任編輯：蒯宇澄

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