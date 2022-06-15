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內地5月工業、固投、消費全勝預期 二季度經濟有望合理增長

經濟脈搏 10:04 2022/06/15

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國家統計局公布，5月份社會消費品零售總額按年跌6.7%、工業增加值按年增0.7%，1-5月固定資產投資按年增6.2%，全勝預期，經濟呈恢復勢頭。

國統局指，經濟逐步克服疫情不利影響，主要指標邊際改善，經濟呈現恢復向好勢頭。但要看到國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復仍面臨不少困難挑戰。下階段要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，全力推動穩增長一攬子政策措施落地見效，著力穩定宏觀經濟大盤。

綜合來看，如果疫情能夠得到有效控制，各項穩增長措施落地見效，在各方面共同努力下，二季度經濟有望實現合理增長。

工業生產由降轉增，裝備製造業回昇明顯

5月份全國規模以上工業增加值按年增0.7% ，按月增5.61% 。分三大門類看，採礦業增加值按年增7.0% ，製造業增0.1% ，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增0.2% 。裝備製造業增加值按年增1.1% ，4月份為跌8.1% 。1-5月份全國規模以上工業增加值按年增3.3% 。

市場銷售有所恢復，基本生活類商品銷售增長

5月份社會消費品零售總額33547億元（人民幣，下同），按年跌6.7% ，跌幅比上月收窄4.4個百分點；按月增0.05% 。按所在地分，城鎮消費品零售額29205億元，按年跌6.7% ；鄉村消費品零售額4342億元，跌6.3% 。按消費類型分，商品零售30535億元，跌5.0% ；餐飲收入3012億元，跌21.1% 。基本生活消費穩定增，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額增12.3% 、7.7% 。1-5月份，社會消費品零售總額171689億元，按年跌1.5% 。

固定資產投資穩定增長，高技術產業增長較快

1-5月份全國固定資產投資（不含農戶）205964億元，按年增6.2% ；按月增0.72% 。分領域看，基礎設施投資按年增6.7% ，製造業投資增10.6% ，房地產開發投資跌4.0% 。全國商品房銷售面積50738萬平方米，按年跌23.6% ；商品房銷售額48337億元，跌31.5% 。分產業看，第一產業投資按年增5.8% ，第二產業投資增11.0% ，第三產業投資增4.1% 。民間投資增4.1% 。高技術產業投資增20.5% ，高技術製造、服務業增24.9% 、10.8% 。

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責任編輯：陳建錫

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