內地5月整體就業情況改善 青年失業率仍攀升

國家統計局公布，5月全國城鎮就業情況改善，整體失業率按月回落0.2個百分點，但31個大城市城鎮的失業率、16至24歲人口失業率繼續上升。

數據顯示，5月份全國城鎮調查失業率5.9%，其中本地戶籍人口調查失業率5.5% ；外來戶籍人口調查失業率6.6% ，其中外來農業戶籍人口調查失業率6.2% 。16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別18.4% 、5.1% 。31個大城市城鎮調查失業率6.9% 。全國企業就業人員周平均工時為47.2小時。

4月份時全國城鎮調查失業率為6.1%，而16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別18.2% 、5.3%。31個大城市城鎮調查失業率為6.7%。

國統局新聞發言人付凌暉指，整體失業率還處於較高水平，年輕人失業率偏高，需要高度重視。主要的原因是，疫情影響下企業生產經營困難，吸納就業能力有所下降，同時年輕人求職更傾向於穩定性強的崗位，加劇了供需矛盾。下一步還是要落實好穩定經濟大盤的各項措施，促進經濟的穩定恢復，增強就業的吸納能力。同時，要加強援企穩崗，緩解企業的暫時性困難，渡過難關，穩定就業崗位。還要做好職業技能培訓，促進勞動力市場供求有序銜接。

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責任編輯：陳建錫