【中美角力】美國務院稱台灣海峽是國際航道 拒認中國主權主張

美國國務院周二（14日）稱，台灣海峽是國際航道，在航行、飛行自由上受到國際法保障，拒認早前中國關於對台灣海峽享有主權的主張。

中國外交部發言人趙立堅周一稱，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權；國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，是在操縱涉台問題，「威脅中國主權安全製造借口」。

據路透社報道，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周二在給路透社的電郵中稱，台灣海峽是國際航道，意味著台海適用於公海自由原則，在航行和飛行自由上都受到國際法保障。

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普賴斯稱，國際社會普遍認為維護台海和平穩定符合長久利益，這對印太地區的繁榮與穩定至關重要。

普賴斯還重申了美國對中國「有關台灣的侵略性言論和脅迫性活動」的關切，並稱美國將持續在國際法允許的地區開展飛行和航行作業，包括穿越台灣海峽。

▲ 美國務院發言人普賴斯稱台灣海峽是國際航道，拒認中國主權主張

台灣外交部發言人歐江安昨天在記者會上形容大陸相關言論是「謬論」，並強調台灣海峽是國際水域，適用國際法的公海自由原則。她還說，台灣向來尊重外國船舶在台灣海峽開展任何符合國際法的行動，包括無害通過，台灣也理解並支持美國自由航行任務，對於促進區域和平穩定所帶來的助益。

責任編輯：李冰琪

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