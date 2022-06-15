唐山市委書記凌晨檢查治安整治工作：對各類違法犯罪「零容忍」

河北唐山市燒烤店打人事件曝光後，當地開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動。唐山市委書記武衛東、市長田國良、市委副書記楊培蘇，今日（15日）凌晨到專項行動指揮部檢查工作，強調要保持「一刻也不能停」的戰鬥狀態，堅持對各類違法犯罪「零容忍」。

據環渤海新聞網消息，武衛東、田國良、楊培蘇凌晨1時到唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動指揮部，檢查工作並召開調度會，強調要始終保持「一刻也不能停、一步也不能錯、一天也誤不起」的戰鬥狀態，不放過任何一個問題線索，堅持對各類違法犯罪「零容忍」，露頭就打、快查徹查，確保專項行動扎實有效推進。

武衛東、田國良，唐山市委常委、市紀委書記、市監委主任郭永博，凌晨2時到唐山基層派出所督導檢查，並強調要強化24小時值班值守，加強巡邏防控，落實「人頭對人頭」工作機制，推動警務力量下沉社區、嵌入網格，確保社會大局平安穩定。

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另外，武衛東昨晚主持召開唐山市重點工作調度會議，強調要全天候接收群眾來電來信、接待來訪，落實「一人一方案」，切實解決群眾反映的突出問題，依法維護群眾合法權益。



會議強調，對各類違法犯罪行為，要堅持「一案三查」，科學調配力量，強化異地用警，嫉惡如仇、除惡務盡，依法從嚴快懲快處，盡快實現存量清倉見底，切實增強人民群眾安全感和滿意度。

唐山「雷霆風暴」社會治安整治專項行動本月12日啟動，列舉六類舉報內容、四種舉報方式。昨日早上，有百餘人到唐山市公安局反映問題。

責任編輯：易燕丹

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