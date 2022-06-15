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多省重啟公務員筆試 擴大政策性崗位規模

經濟脈搏 11:34 2022/06/15

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內地多省重啟因疫情而暫緩的2022年度公務員招考筆試，不少地區還出台政策明確開發政策性崗位，擴大公務員、事業單位面向高校畢業生的招錄規模。

中新社報道，全國20多省原定在今年3月下旬舉行公務員考試，但因同期疫情多點爆發，各地被迫延後，直至近期防控形勢趨於好轉。連日來，安徽、河南、甘肅、浙江、福建、河北、貴州等省區已先後公布了重啟公務員招錄的筆試工作，多數定於下月9日至10日舉行。

為了促進畢業生就業，不少省份還明確將擴大公務員、事業單位等政策性崗位的開發供應。甘肅省教育廳上周公布，年內共開發各類政策崗位逾3.7萬個，均計劃在8月底前完成招聘。江西省人社廳公布，將開發各類政策性崗位不少於4萬個，落實面向應屆高校畢業生招錄崗位不得低於40%的要求。

另外，河北制定高校畢業生就業19條政策措施，對到艱苦邊遠地區縣以下機關事業單位工作的高校畢業生，新錄用為公務員的，試用期工資直接按試用期滿工資確定，試用期滿考核合格後的級別工資高定兩檔。吉林省將今年公務員、事業單位招錄招聘人數提高至2.2萬人，比去年增加10%。

「政策性崗位或者說公共機構崗位包括黨政機關、事業單位、地方國企、特崗教師等，今年高校畢業生首次突破千萬，各地加強政策性崗位的供給，對就業市場，特別是大學生就業來說是一種穩定性的政策保障。」中央黨校教授竹立家指，當前無論是鄉村振興，還是城市社區公共服務升級，都急需大量有新知識、新理念、高素質的大學生補充到基層崗位，這不僅是從促進就業的維度考量，更是提速基層治理能力現代化的需要。

內地5月整體就業情況改善 青年失業率續攀升

責任編輯：陳建錫

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人口 大學 經濟 失業 職位招聘 疫情 就業 試用期 畢業 甘肅省

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