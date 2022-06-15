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人行等量續做MLF利率不變 分析指貨幣政策進入觀察期

經濟脈搏 11:35 2022/06/15

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中國人民銀行周三早間公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展人民幣2000億元中期借貸便利(MLF)操作和100億元逆回購操作，利率均維持不變。分析人士認為，目前流動性持續充裕，且市場資金價格維持在平穩偏低水準，加之穩增長政策出台後貨幣政策進入觀察期，等量平價續做MLF在清理之中。

具體看，MLF均為1年期，逆回購為7天期，利率分別為2.85%和2.10%，均持平前值。

樓市低迷未改 內地首五月地產投資跌4%、銷售跌三成

內地5月工業、固投、消費全勝預期 二季度經濟有望合理增長

貨幣政策或將更加關注內外平衡

據財聯社報道，在美國高通脹壓力下，近期美聯儲加快收緊貨幣政策，預計6月在實施大幅加息的同時，還將啟動縮表過程。受此影響，短期中美利差倒掛幅度擴大，美元升值對人民幣帶來一定貶值壓力。國內貨幣政策現階段或將更加關注內外平衡。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，當前各類穩增長措施進入落實階段，貨幣政策總體上處於觀察期，6月MLF利率保持不變；同時在美聯儲較快收緊貨幣政策背景下，這也有助於兼顧內外平衡。

浙商證券宏觀李超團隊認為，為對沖疫情衝擊，人行貨幣政策以穩增長、保就業為首要目標，維持穩健略寬松格局，核心在寬信用，短期5年期以上LPR未來仍有15基點（bp）下行空間。此外，預計人行繼續通過加大再貸款投放促進信貸投放、緩解疫情，後續增量工具重點關注新增再貸款。

責任編輯：李冰琪

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