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國台辦：採取何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務

國情動向 11:47 2022/06/15

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國台辦今日（15日）表示，採取何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務，針對「台獨」勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉。

國務委員兼國防部長魏鳳和日前在香格里拉峰會上強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍一定會「不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」。台陸委會負責人稱，這是「藐視國際關係和平原則的宣戰行徑」。

在國台辦記者會上，發言人馬曉光斥民進黨當局有關說法，歪曲台灣問題性質，抹黑大陸對台方針，再次暴露其惡意炒作所謂大陸「軍事威脅」，圖謀把台灣問題「國際化」的險惡用心。

否認「宣戰」之說

他表示，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內戰遺留問題。採取何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務。實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。針對「台獨」勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，何來所謂「宣戰」之說？

馬曉光指出，眾所周知，民進黨當局上台以來，否認「九二共識」，操弄「兩國論」，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，一手關閉了兩岸和談的大門。當前兩岸關係緊張嚴峻，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，個別國家圖謀「以台制華」，阻撓中國的發展和統一。他強調，我們堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不允許台灣被從中國分裂出去。

他表示，國務委員兼國防部長魏鳳和在第十九屆香格里拉對話上已就台灣問題表明我們的嚴正立場，擲地有聲，信號清晰。民進黨當局如果繼續錯判形勢，頑固堅持「台獨」立場，沉迷於「倚外謀獨」「以武謀獨」的迷夢，在「台獨」的道路上鋌而走險，觸碰紅線，我們必將採取斷然措施予以堅決粉碎。

【中美角力】美國務院稱台灣海峽是國際航道 拒認中國主權主張

【香格里拉對話】魏鳳和向美提4要求 敢分裂台灣將不惜一戰

責任編輯：袁瑋婧

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地緣政治 外交 國務院台灣事務辦公室 一國兩制 國防 九二共識 台獨 陸委會 民進黨 軍事

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