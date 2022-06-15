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彭博：上海解封過慢 房企的「救命稻草」或反成風險引爆點

經濟脈搏 12:14 2022/06/15

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內房企銷售和資金問題惡化，彭博社指，對多家在違約浪潮中掙扎的房企來說，曾經是「救命稻草」的上海資產，現在可能反而成為下輪風險的爆發點。

報道整理內房企的業績報告指，32家兌付承壓或已違約的房企中，至少13家的銷售額中超過1/3來自於上海和長三角其它地區。在當地實施封控後，長三角地區敞口較大的房企，合同銷售卻遭受了比行業平均水平更嚴重的損失，並預計復甦相當緩慢，除非融資渠道能重新開放，否則很多民營房企將難以償還債務。

這承壓的苗頭已顯現，正榮地產4月多隻美元債未能按時付息，公司歸咎於上海封控；5月底有國資背景的綠地控股意外尋求美元債展期，表示封控和旅行限制等防疫措施不利運營及短期流動性等；另一上海房企寶龍地產表示計畫6月不贖回永續債，隨後向旗下物業管理子公司出售寫字樓計畫亦終止。

長三角曾是房地產業必爭之地

報道提到，一直以來，長三角地區因經濟條件好、住宅需求強勁，被眾多房企視為必爭之地。然而前所未有的封控措施之下，傳統銷售旺季一個月的成交量甚至不及正常時期一周。進入6月雖然開始逐步恢復，但按中原地產數據，上周新建商品住宅成交面積成交量按周增加逾80%，但傳統的交易大區仍「缺位」。

彭博智庫分析師Dan Wang指，受到城市封鎖、合約銷售疲軟、資產處置速度慢於預期等影響，解封可能無法在短期內為房企帶來足夠的償債現金流。

綠地控股、寶龍實業未予以置評。

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責任編輯：陳建錫

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