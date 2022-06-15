唐山掀舉報潮 女子實名舉報公安局長是詐騙集團保護傘（有片）

唐山打人事件震驚全國，在輿論熱潮下唐山開展「雷霆風暴」專項行動，提供多種方法供民眾舉報，一時網上掀起舉報潮，一女子在社交網絡實名舉報一公安局局長就是詐騙集團保護傘。

該女子手持身份證拍影片稱，她名為郭立立，現實名舉報唐山市豐南區公安局局長及主要辦案人員為「車把頭」詐騙團伙充當保護傘。她提到，她被詐騙了107萬元（人民幣，下同），內地有1,500人被詐騙，涉案金額達到1.5億元，但主要詐騙人員至今仍逍遙法外。

綜合內媒報道，該女子所在的的豐南區此前也有一個蛋糕店老闆實名舉報自己因被當地黑社會暴力砸店只能歇業。目前，砸店的2名嫌犯已被捉獲。唐山市現也提倡實名舉報，匿名舉報者則應提供有效聯繫方式。

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唐山燒烤店打人事件後，當地涉黑社會問題引發社會高度關注，許多網民在拿出自己的身分證拍攝影片控訴當地黑社會。抖音、快手等短影音平台，一度成了舉報黑社會大會。

周日（12日），唐山市已召開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動動員部署大會，當局為民眾提供多種方法舉報，包括電話、電郵、郵寄地址，亦可親身到唐山市公安局信訪接待窗口作出舉報。

惟有民眾稱，「雷霆風暴」專項行動公布的舉報電話一直打不通，不少人直接到唐山市公安局信訪接待大廳反映問題。《大河報·豫視頻》報導，唐山市公安局排隊舉報的人龍從接待大廳一路排到外面，許多民眾更交流自己遇到的問題。

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責任編輯：袁瑋婧