布林肯指北京對台舉動危險 籲引俄烏衝突為戒

美國國務卿布林肯批評北京近年對台灣的舉動危險，恐破壞地區穩定，他重申美國助台防衛的承諾，並呼籲中國要以俄羅斯為戒，後者入侵烏克蘭遭多國抵制。北京曾多次表明台灣事務是中國內政，與烏克蘭問題的根本性質完全不同，不容任何外來干涉，中方將採取有力措施捍衞主權完整。

布林肯接受美國公共電視網（PBS）專訪，談到解放軍攻台的可能性，是否因為俄羅斯在烏克蘭戰場失利而降低時，他稱揣測北京未來會做甚麼，或者不會做甚麼，但美國正努力改變可能影響北京決策的大環境。美國的長期政策沒有改變，一直致力確保不會有任一方單方面改變台海現狀。

不幸的是，過去10年來，中國對外愈來之愈具侵略性，包括對台灣採取具潛在危險性、可能破壞穩定的舉動。他奉勸北京把國際如何回應俄國侵烏納入考慮，「這麼多國家聯合抵抗（俄羅斯）侵略，不僅確保烏克蘭獲得所需支援，也確保俄國為此付出代價。這是我認為中國在思考未來時，必須看看的事。」

至於被問到美國會否出兵保衛台灣，布林肯未正面回應，僅重申會持續遵循致力遵循美國的「一中」政策及對台承諾，協助台灣自我防衛。

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責任編輯：陳建錫