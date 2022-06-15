中國5月經濟數據均勝預期 分析：6月持續回暖政策支持不會放鬆

國家統計局今日公佈5月經濟數據均優於預期，顯示疫情影響面正在逐漸緩解，穩增長政策見效，生產端的恢復優於需求端。分析指，6月將持續回暖，接下來政策支持不會放鬆。但就業難的問題須重視。

彭博分析，由於上海解封、政策刺激和全國交通運輸改善，生產呈現明顯恢復跡象，零售端跌幅收窄。但經濟運行水平仍低於疫情前水平，青年失業率更創下歷史新高。

據國統局公佈數據顯示，5月工業生產按年增長0.7%；5月零售額按年下降6.7%。低於4月11.1%的降幅；調查失業率從上月的6.1%降至5.9%，16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別18.4% 、5.1%。

樓市未改低迷 內地首五月地產投資、銷售續跌

內地5月整體就業情況改善 青年失業率仍攀升

▲ 青年失業率創新高

從數據上看，路透引述中信證券固定收益研究員馬漢平表示，5月產需兩端均有所恢復，生產回升帶動出口，內需中投資恢復進度好於消費。但生產、投資、消費均顯示樓市仍在築底階段，就業仍有一定壓力。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，中國經濟正面臨著過去30年最嚴峻挑戰。由於疫情繼續爆發和封控的風險依然存在，消費者和企業家已經變得相當謹慎，他們的行為變化將抑制經濟活力。這意味著除非政府果斷採取政策行動促進增長，否則經濟增長可能會低於潛在水平。

政策支持不會放鬆

彭博預計未來中國經濟復甦將持續，但不會像2020年下半年的反彈那樣強勁。未來幾個月，中國可能會維持政策支持。例如，年底降息等政策。

張智威亦認為，政府在未來幾個月會採取更多政策行動，如發行更多債券、向居民發放消費券等。

責任編輯：李冰琪

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