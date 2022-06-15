  • 30°C
香港時間 : 2022615日 (三) 15:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

機構看5月國民經濟數據 消費仍受壓、樓市不振加大下行壓力

經濟脈搏 13:53 2022/06/15

分享：

分享：

國家統計局今日（15日）公布5月份國民經濟數據，工業、固投及消費表現均好過預期，機構分析，投資正在成為當前穩定宏觀經濟大盤的關鍵力量，基建投資動能增強，製造業保持較高景氣，但消費修復偏緩，防控措施未全面放鬆明顯抑制了線下消費，而房地產業延續低迷，或將成三季度下行壓力的主要來源。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，國內合理加大助企紓困和有效投資力度，效果正在顯現，基建投資動能增強，製造業投資繼續保持較高景氣，推動固定資產投資擴張，固定繼續發揮穩增長關鍵作用。同時，目前房地產市場繼續處於恢復階段，房企投資表現不夠理想，成為投資拖累項。

樓市成經濟下行主要壓力

至於消費，周茂華預計會進一步回暖，隨著疫情防控形勢向好，受抑制需求逐步恢復，官方出台相關政策促進消費動能恢復。他認為當前首要落實落細已出台助企紓困和穩增長政策措施，並提升防疫效率，為消費加快恢復營造良好氛圍環境，另要落實好已出台的穩外貿、穩外資政策，支持外貿高質量發展。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，盡管5月樓市邊際上略有回暖，但整體仍延續深跌，部分房企信用風險還在暴露。房地產延續低迷將成為三季度經濟下行壓力的主要來源，下一步政策面將著力圍繞促進房地產良性循環推出組合拳，其中，三季度房貸利率還有下行空間，這是推動樓市回暖的關鍵所在。

王青認為6月疫情防控進一步放鬆，對消費影響將繼續減弱，但北京反彈凸顯防控難度，短期內仍難以完全擺脫疫情對線下消費的約束。

「消費偏弱已是近期宏觀經濟中的一個明顯特徵，本輪疫情過後，消費數據逐步恢復正增長沒有懸念，但著眼於保持宏觀經濟良性循環，消費增速偏低現象將受到進一步重視。」王青指，未來需要重點解決疫下居民收入增速下滑帶來的消費力不足問題，不排除官方在全國范圍內向低收入群體定向發放消費券。

內地5月整體就業情況改善 青年失業率仍攀升

中國5月經濟數據均勝預期 分析：6月持續回暖政策支持不會放鬆

內地5月工業、固投、消費全勝預期 二季度經濟有望合理增長

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 宏觀分析 疫情 經濟

下一篇文章

中國5月經濟數據均勝預期 分析：6月持續回暖政策支持不會放鬆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

彭博：上海解封過慢 房企的「救命稻草」或反成風險引爆點
彭博：上海解封過慢 房企的「救命稻草」或反成風險引爆點
美媒：拜登稱傾向於放寬特朗普時期部分對華關稅
美媒：拜登稱傾向於放寬特朗普時期部分對華關稅
【大灣區】國務院：加快研究在南沙設粵港澳大灣區國際商業銀行
【大灣區】國務院：加快研究在南沙設粵港澳大灣區國際商業銀行
內地官方據報約見外資投行高層 提醒薪酬過高抵觸共同富裕
內地官方據報約見外資投行高層 提醒薪酬過高抵觸共同富裕
內地5月整體就業情況改善 青年失業率仍攀升
內地5月整體就業情況改善 青年失業率仍攀升
內地5月工業、固投、消費全勝預期 二季度經濟有望合理增長
內地5月工業、固投、消費全勝預期 二季度經濟有望合理增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款