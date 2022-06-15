機構看5月國民經濟數據 消費仍受壓、樓市不振加大下行壓力

國家統計局今日（15日）公布5月份國民經濟數據，工業、固投及消費表現均好過預期，機構分析，投資正在成為當前穩定宏觀經濟大盤的關鍵力量，基建投資動能增強，製造業保持較高景氣，但消費修復偏緩，防控措施未全面放鬆明顯抑制了線下消費，而房地產業延續低迷，或將成三季度下行壓力的主要來源。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，國內合理加大助企紓困和有效投資力度，效果正在顯現，基建投資動能增強，製造業投資繼續保持較高景氣，推動固定資產投資擴張，固定繼續發揮穩增長關鍵作用。同時，目前房地產市場繼續處於恢復階段，房企投資表現不夠理想，成為投資拖累項。

樓市成經濟下行主要壓力

至於消費，周茂華 預計會進一步回暖，隨著疫情防控形勢向好，受抑制需求逐步恢復，官方出台相關政策促進消費動能恢復。他認為當前首要 落實落細已出台助企紓困和穩增長政策措施，並提升防疫效率，為消費加快恢復營造良好氛圍環境，另要落實好已出台的穩外貿、穩外資政策，支持外貿高質量發展。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，盡管5月樓市邊際上略有回暖，但整體仍延續深跌，部分房企信用風險還在暴露。 房地產延續低迷將成為三季度經濟下行壓力的主要來源， 下一步政策面將著力圍繞促進房地產良性循環推出組合拳，其中，三季度房貸利率還有下行空間，這是推動樓市回暖的關鍵所在。

王青認為 6月疫情防控進一步放鬆，對消費影響將繼續減弱，但 北京反彈凸顯防控難度，短期內仍難以完全擺脫疫情對線下消費的約束。

「消費偏弱已是近期宏觀經濟中的一個明顯特徵，本輪疫情過後，消費數據逐步恢復正增長沒有懸念，但著眼於保持宏觀經濟良性循環，消費增速偏低現象將受到進一步重視。」王青指，未來需要重點解決疫下居民收入增速下滑帶來的消費力不足問題， 不排除官方在全國范圍內向低收入群體定向發放消費券。

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責任編輯：陳建錫