  • 30°C
香港時間 : 2022615日 (三) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉向女生咖啡杯中「落藥」 上海男大學生被開除學籍

社會熱點 15:18 2022/06/15

分享：

分享：

上海外國語大學一名男學生向女生咖啡杯中，投放疑似有催情功效的異物，引發廣泛關注。據報，涉事男學生已被開除學籍，並取消預備黨員資格。

事發於上周日（12日）中午12時許，上海外國語大學21歲男學生尹某某，在學校圖書館內趁女同學離開座位之際，向對方的咖啡杯中投放異物。該名女生喝了一口後察覺異樣，將剩餘咖啡倒掉，並向學校保衛部門報告。

上海公安局松江分局通報指，經醫院檢查，未發現該女學生身體異常。當日下午，尹某某被警方帶走調查後，承認在咖啡杯中投放半片牛磺酸泡騰片，該泡騰片是從網上購買。目前，分局已將相關物證送市局專業技術部門檢驗，相關調查工作在進一步開展中。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據《新華社》報道，因尹某某行為情節嚴重，影響惡劣，上海外國語大學已於周二（14日）按程序給予尹某某開除學籍處分。同時，根據黨規黨紀，取消其預備黨員資格。

校方表示，將引以為戒、進一步加強思想品德教育，對任何違反校紀校規行為都給以嚴肅處理，堅決維護好校園健康、安全的學習和生活環境。

多家電商下架違規牛磺酸泡騰片等產品

此前，在電商平台上搜索「牛磺酸泡騰片」，商品名稱中多含有「女性專用」、「速效」、「保健品」等詞彙，商品宣傳圖也多見女性形象，甚至有商家使用較為露骨的文字與圖片宣傳。

據《澎湃新聞》報導，對於與牛磺酸相關的涉嫌虛假宣傳、色情暗示的違規產品，多個電商平台表示已作下架處理。目前，電商平台可查詢到的牛磺酸類產品，多為膳食營養補充劑、運動營養產品等，屬於保健食品範疇。

中國將推動新業態新領域版權保護 涉網絡直播、電商平台等

內地叫停金銀箔粉食品產銷 網商仍以模糊關鍵詞出售

一位北京三甲醫院的藥師表示，牛磺酸是一種營養物質，在兒童發育過程中，對智力、身高等有一定作用，但並沒有催情作用。在國藥準字中也無法查到「牛磺酸泡騰片」，說明它不是正規的藥品，可能屬於保健品或者食品類別。

北京雲嘉律師事務所律師、中國政法大學智慧財產權研究中心特約研究員趙佔領指出，部分電商商家對牛磺酸產品，進行性暗示宣傳的做法，顯然直接違反廣告法的規定。而電商平台對於商家的違法行為，應該加大管理的力度，一是通過技術手段過濾包含催情藥物、迷藥等字眼的內容；二是對於商家發布的商品信息加大巡查的力度，一旦接到用戶投訴，及時進行處理。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

上海市監局：明星綜藝中做植入廣告 應履行代言人責任
2022/02/09
上海市監局：明星綜藝中做植入廣告 應履行代言人責任
【雙11】監管重壓下冷處理？內地雙十一電商「戰報」低調
2021/11/11
【雙11】監管重壓下冷處理？內地雙十一電商「戰報」低調
中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶
2020/12/24
中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶
中國將推動新業態新領域版權保護 涉網絡直播、電商平台等
2021/12/29
中國將推動新業態新領域版權保護 涉網絡直播、電商平台等
內地叫停金銀箔粉食品產銷 網商仍以模糊關鍵詞出售
2022/02/23
內地叫停金銀箔粉食品產銷 網商仍以模糊關鍵詞出售

你可能感興趣

上海市監局：明星綜藝中做植入廣告 應履行代言人責任
15:46 2022/02/09
上海市監局：明星綜藝中做植入廣告 應履行代言人責任
【雙11】監管重壓下冷處理？內地雙十一電商「戰報」低調
12:53 2021/11/11
【雙11】監管重壓下冷處理？內地雙十一電商「戰報」低調
中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶
15:05 2020/12/24
中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶
罪案 網購平台 廣告 食用安全 食品 咖啡 大學 上海

上一篇文章

美駐華大使伯恩斯首搭高鐵發文讚歎 抵武漢獲贈 「和」扇

下一篇文章

唐山掀舉報潮 女子實名舉報公安局長是詐騙集團保護傘（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美駐華大使伯恩斯首搭高鐵發文讚歎 抵武漢獲贈 「和」扇
美駐華大使伯恩斯首搭高鐵發文讚歎 抵武漢獲贈 「和」扇
唐山治安整治舉報電話難打通 公安局信訪接待大廳排長龍（更新版）
唐山治安整治舉報電話難打通 公安局信訪接待大廳排長龍（更新版）
【慎入】上海女子傳當街被亂刀斬死（有片）
【慎入】上海女子傳當街被亂刀斬死（有片）
【唐山打人】成龍痛批圍觀者無動於衷 官媒卻這樣駁斥
【唐山打人】成龍痛批圍觀者無動於衷 官媒卻這樣駁斥
巴斯光年個人電影《光年正傳》據報因一情節 恐無緣中國市場
巴斯光年個人電影《光年正傳》據報因一情節 恐無緣中國市場
唐山掀舉報潮 女子實名舉報公安局長是詐騙集團保護傘（有片）
唐山掀舉報潮 女子實名舉報公安局長是詐騙集團保護傘（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款