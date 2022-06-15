涉向女生咖啡杯中「落藥」 上海男大學生被開除學籍

上海外國語大學一名男學生向女生咖啡杯中，投放疑似有催情功效的異物，引發廣泛關注。據報，涉事男學生已被開除學籍，並取消預備黨員資格。

事發於上周日（12日）中午12時許，上海外國語大學21歲男學生尹某某，在學校圖書館內趁女同學離開座位之際，向對方的咖啡杯中投放異物。該名女生喝了一口後察覺異樣，將剩餘咖啡倒掉，並向學校保衛部門報告。

上海公安局松江分局通報指，經醫院檢查，未發現該女學生身體異常。當日下午，尹某某被警方帶走調查後，承認在咖啡杯中投放半片牛磺酸泡騰片，該泡騰片是從網上購買。目前，分局已將相關物證送市局專業技術部門檢驗，相關調查工作在進一步開展中。

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據《新華社》報道，因尹某某行為情節嚴重，影響惡劣，上海外國語大學已於周二（14日）按程序給予尹某某開除學籍處分。同時，根據黨規黨紀，取消其預備黨員資格。

校方表示，將引以為戒、進一步加強思想品德教育，對任何違反校紀校規行為都給以嚴肅處理，堅決維護好校園健康、安全的學習和生活環境。

多家電商下架違規牛磺酸泡騰片等產品

此前，在電商平台上搜索「牛磺酸泡騰片」，商品名稱中多含有「女性專用」、「速效」、「保健品」等詞彙，商品宣傳圖也多見女性形象，甚至有商家使用較為露骨的文字與圖片宣傳。

據《澎湃新聞》報導，對於與牛磺酸相關的涉嫌虛假宣傳、色情暗示的違規產品，多個電商平台表示已作下架處理。目前，電商平台可查詢到的牛磺酸類產品，多為膳食營養補充劑、運動營養產品等，屬於保健食品範疇。

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一位北京三甲醫院的藥師表示，牛磺酸是一種營養物質，在兒童發育過程中，對智力、身高等有一定作用，但並沒有催情作用。在國藥準字中也無法查到「牛磺酸泡騰片」，說明它不是正規的藥品，可能屬於保健品或者食品類別。

北京雲嘉律師事務所律師、中國政法大學智慧財產權研究中心特約研究員趙佔領指出，部分電商商家對牛磺酸產品，進行性暗示宣傳的做法，顯然直接違反廣告法的規定。而電商平台對於商家的違法行為，應該加大管理的力度，一是通過技術手段過濾包含催情藥物、迷藥等字眼的內容；二是對於商家發布的商品信息加大巡查的力度，一旦接到用戶投訴，及時進行處理。

責任編輯：易燕丹

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