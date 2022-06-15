美駐華大使伯恩斯首搭高鐵發文讚歎 抵武漢獲贈 「和」扇

周日（12日），美國駐華大使伯恩斯從北京出發，乘坐高鐵前往武漢。途中，首次乘搭高鐵的伯恩斯發了一條Twitter，讚歎復興號「impressive」（令人印象深刻），抵達武漢後，伯恩斯前往美國駐武漢總領館舊址和武漢大學等地進行了參觀訪問，獲武大學生贈送寫著 「和」字的扇子。

行前，伯恩斯在社交媒體發文簡單介紹了這次行程，並用中文表示：「很期待這次旅行」。列車行至河南境內，伯恩斯在社交媒體發出了一張自己坐在列車窗邊的照片，並表示：「剛剛，我乘坐令人讚嘆的復興號列車，以每小時308千米的高速經過了黃河。」

該推文引起熱議，有美國網民表示「希望我們美國的洛杉磯到舊金山、華盛頓到紐約市也能有這樣一條高鐵」。

美國未發展高鐵

環球時報報道稱，美國各界對於「是否發展高鐵」長久以來存在激烈的爭論。反對聲音主要認為，美國許多中小城市已經修建了大量的簡易民用機場，且有大量廉價、距離較短的航班，能滿足大多數美國民眾對中、遠距離出行的需求。但也有相當多的人認為，即使是廉價航班，在綜合了安檢和檢票流程、機上設施及舒適度等多重因素後，其性價比還是比不上高鐵。

基於以上這些爭議，美國目前的高鐵發展程度與中國有差距，這也使得不少關心高鐵議題的網友對伯恩斯這條推文產生了極大興趣，希望從中瞭解現實中高鐵的運營情況。

伯恩斯此行是到武漢拜會湖北省長王忠林，伯恩斯表示，他到任後離京第一站來湖北，正是為了進一步深化美國同湖北合作交流，將以此次會見為契機，促進雙方在經貿投資、高等教育、氣候變化、公共衛生等領域加強務實合作，推動美中兩國相互尊重、和平共處。

據中新網，訪武漢大學獲贈「和」扇 抵達武漢後，伯恩斯前往美國駐武漢總領館舊址和武漢大學等地進行了參觀訪問。 在武漢大學期間，他收到了一把武大學生贈予他的扇子，上面寫有漢字「和」。 對此，伯恩斯在社交媒體進行了介紹，稱「這是一把意為和諧的扇子」，並表達了對美中兩國青年加強交流的期許。

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責任編輯：袁瑋婧