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A股三大指數衝高後回落 滬指收復3300點

經濟脈搏 16:06 2022/06/15

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金融、地產板塊表現強勢，A股三大指數15日高開高走，收市回落，滬指收復3300點關口。兩市成交近1.3萬億元人民幣，是2月24日來單日最高成交。

兩市早盤高開高走，滬指重返3300點，午後單邊上行，創指盤中一度漲逾3%，臨近尾盤指數衝高回落，北向資金大幅流入超100億元。截至收市，滬指升0.50%報3305點，成交額6220億元；深成指升0.95報12137點，成交額6770億元；創指升1.05%報2575點，成交額為2210億元。

板塊方面，房地產、旅遊板塊震盪走強，券商、保險、銀行等大金融板塊強勢領漲，教育、數字貨幣板塊拉升；油服、煤炭、小金屬等周期股大幅回調，磷化工、化肥等板塊走勢低迷。此外，寧德時代、美的集團等一些大市值股票午後受資金追捧，迎來補升。但整體來看，個股仍跌多升少。

安信證券指，隨着穩增長政策不斷加碼，經濟基本面形成「不能更差」的市場預期，即基本面悲觀預期在此前大幅下跌中充分price in。雖然基本面盈利預期的反轉還有待時日，但基本面的驗證期會被容許拉長，促導短期市場對於國內基本面仍然孱弱選擇輕視。較為明確的一點是，多數投資者逐漸走出大跌思維，但大市反轉需等待更明確的右側訊號。

責任編輯：陳建錫

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