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胡錫進談地方政府要求幹部自願捐款 「共度時艱是體制傳統」

社會熱點 17:30 2022/06/15

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官媒《環球時報》前總編輯胡錫進指，網絡輿論顯示有些疫情重災區的政府正號召黨員幹部「自願捐款」，代表地方財政可能吃緊。他強調，共度時艱是體制傳統，組織好得起團結和鼓舞效果。胡進錫所說的疫情重災區，許多人猜測是月初才解封上海，當前微博上仍能搜尋到相當數量標註了 #上海捐款# 的貼文。

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胡錫進今日（15日）在個人微博上表示，從網絡上傳的信息看，有的疫情重災區在政府機關和公有機構中號召黨員幹部「自願捐款」，支持抗疫。然而大家都知道，體制內搞捐款，通常都做不到完全「自願」原則。這當中可能有兩種情況，一是該地財政吃緊，繼續抗疫需要捐款彌補部分虧空。二是體制內人員因城市停擺或半停擺受到的收入損失比較小，或者幾乎沒受損失，相關領導大概認為號召他們捐款更有助於社會平衡，弘揚眾志成城。

他個人看法是，地財政沒錢了，靠捐款維持抗疫肯定是杯水車薪，因而也會難以為繼。如果是為了後一個目的，它的初衷未必不可取，但應該注意兩點：第一，捐款者應當主要是幹部，盡量不要擴及體制內的普通黨員和群眾；第二，募捐要針對收入基本沒有受到影響的群體，很多僱員的收入與市場行情掛鉤，他們同樣受了不小損失，應當排除。他指，號召捐款，共度時艱，是遇到重大災難時中國體制內的一個傳統，組織得好，起到團結和鼓舞的效果。

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責任編輯：陳建錫

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