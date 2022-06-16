【俄烏衝突】習近平指立場從是非曲直出發  美促中國「勿站歷史錯誤一方」（第二版）

國家主席習近平昨日（15日）與俄羅斯總統普京通電話後，美國國務院在聲明中稱，中國自稱中立，但行為則顯示仍在投資與俄羅斯的密切關係，「支持普京的國家將不可避免地發現自己站在歷史錯誤的一方。」中國外交部表示，「誰站在正確的一邊，世人自有公論。」

（第二版新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人汪文斌今日稱，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，我們始終站在和平一邊，站在公道一邊。

汪文斌指出，當美國違背承諾，連續推動北約東擴，使歐洲再次陷入衝突對抗的時候，中國積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，呼吁建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構；當美國叫嚷要戰鬥到最後一個烏克蘭人，為衝突拱火澆油的時候，中國積極勸和促談，指出國際社會應當支持俄烏雙方談下去，而不是打下去；當美國大搞極限制裁施壓，危機外溢效應日益擴大蔓延的時候，中國堅決反對把世界經濟政治化、工具化、武器化，強調不能讓國際經濟合作幾十年努力的成果毀於一旦，更不能讓各國老百姓為此付出沉重代價。

汪文斌說，「誰站在正確的一邊，世人自有公論。俗話說，走夜路吹口哨給自己壯膽，美方一再表白自己是站在歷史正確的一邊，這是不是一種心虛的表現呢？」

美國國務院發言人在聲明中說，中方雖然一直自稱中立，但所作的行為顯示，中國仍在投資自己與俄羅斯的密切關係，並呼應俄羅斯的政治宣傳，警告站在普京一方的國家，最終會發現自己站在歷史錯誤的一方。

習近平在與普京通話中提到，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定。各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續為此發揮應有作用。

習近平與普京通電話 中方為烏克蘭危機妥善解決發揮應有作用

習近平還提及中俄雙邊合作。他表示，今年以來，面對全球性動蕩變革，中俄關係保持良好發展勢頭。兩國經貿合作穩步推進，黑河－布拉戈維申斯克公路橋實現通車，打通一條兩國互聯互通的新通道。中方願與俄方推動雙邊務實合作行穩致遠，繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。

此外，也將加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調促進新興市場國家和發展中國家團結合作，推動國際秩序和全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

這是俄烏戰爭2月24日爆發以來，中俄領導人之間的第二次通話。

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責任編輯：尹航

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