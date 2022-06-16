美聯儲大幅加息0.75厘 中國下一步貨幣政策操作引關注

美聯儲宣布加息0.75厘，加息幅度為1994年以來最大，強調高度關注通脹風險。在外圍加息環境下，中國人民銀行下一步貨幣政策操作引人關注。

分析認為，美聯儲加快收緊貨幣政策，中國貨幣政策在「以我為主」基調下，現更關注內外平衡，預計本月LPR（市場貸款報價利率）將保持不動。

市場方面，隔夜美股反彈，A股今早高開後震盪向下，截至上午10時45分，滬指小升0.16%，守3300點。美元高位回落，人民幣兌美元中間價報6.7099，較上日大升419點，創近一周新高；在岸人民幣亦高開，現報6.6942。

兼顧內外平衡 料6月LPR保持不動

中新經緯引述東方金誠認為，在美國高通脹壓力下，美聯儲正加快收緊貨幣政策。受此影響，近期美債收益率衝高，中美利差倒掛幅度擴大，美元升值為人民幣帶來一定貶值壓力。

由此，中國貨幣政策在「以我為主」的基調下，現階段也會更加關注內外平衡，盡量避免兩國貨幣政策在政策利率調整上「直接相撞」。

東方金誠首席宏觀分析師王青預計，本月LPR報價將保持不動。一是考慮到，作為LPR定價基礎的MLF利率未變，二是5月5年期LPR報價下調15個基點，幅度較大，政策面將觀察這一「定向降息」措施對樓市的刺激效應；同時，這也消化近期引導銀行負債端成本下降帶來的影響。

人行等量續做MLF利率不變 分析指貨幣政策進入觀察期

昨日（15日）人行開展2000億元中期借貸便利（MLF）操作，操作利率連續5個月保持不變。王青認為，當前各類穩增長措施進入落實階段，貨幣政策總體上處於觀察期；同時，在美聯儲較快收緊貨幣政策下，這也有助於兼顧內外平衡。

值得注意，總理李克強昨主持召開國務院常務會議，強調抓住時間窗口，注重區間調控，既果斷加大力度、穩經濟政策應出盡出，又不超發貨幣、不透支未來，著力保市場主體保就業穩物價，穩住宏觀經濟大盤。

李克強：穩經濟政策應出盡出 加大政策支持民間投資

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁