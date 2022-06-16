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5月內地70城樓價按月降勢趨緩 按年降0.1%為逾六年半首現下跌

經濟脈搏 10:51 2022/06/16

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內地樓市仍在尋底過程中。受疫情緩和及政策加碼影響，5月70城樓價按月跌幅收窄至0.1%；按年轉跌0.1%，是逾六年半首次下跌。分析指，購房者信心低迷，市場期待更多積極政策。

70城樓價按月總體延續降勢 但降勢趨緩

國家統計局公布5月70城商品住宅銷售價格變動情況統計數據。據路透測算，70城新房價格指數按年轉跌0.1%，是2015年9月以來首次出現按年下跌；按月下跌0.1%，上個月按月下跌0.2%。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，5月70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體延續降勢，但降勢趨緩，新建商品住宅按月下降城市個數減少；一、二、三線城市商品住宅銷售價格按年漲幅均有回落或降幅擴大，按年下降城市個數增加。

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按月看，70城中，新建商品住宅銷售價格下降城市有43個，比上月減少4個。一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；二線城市按月下降0.1%，降幅與上月相同；三線城市按月下降0.3%，降幅比上月收窄0.3個百分點。

在二手住宅方面，銷售價格按月下降城市有53個，比上月增加3個。一線城市二手住宅銷售價格按月由上月上漲0.4%轉為持平；二線城市按月下降0.3%，降幅與上月相同；三線城市按月下降0.5%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

按年漲幅均有回落或降幅擴大 

 按年看，70城中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有46個和57個，比上月分別增加7個和1個。

一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.5%和1.7%，漲幅比上月分別回落0.4和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲0.3%，漲幅比上月回落0.7個百分點；二手住宅銷售價格按年下降1.7%，降幅比上月擴大0.7個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降2.2%和3.2%，降幅比上月均擴大0.7個百分點。

中原地產首席分析師張大偉稱，雖然各種刺激政策頻繁發布，但目前看，因為受疫情影響，購房者信心低迷。市場期待更多的積極政策。目前一二線城市大部分穩樓市政策集中在放寬購房者資格，實際首套房貸款利率下調到4.25%的基本集中在市場較差的三四線城市，且少數二線城市也是庫存積壓嚴重區域。

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責任編輯：尹航

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