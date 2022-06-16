北京增18宗本土感染 爆疫酒吧被釘牌列嚴重違法失信名單

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（16日）新增80宗本土病例，包括42宗確診和38宗無症狀感染。其中北京佔18宗，均與朝陽區天堂超市酒吧有關。當局表示，天堂超市酒吧已被吊銷營業執照，並列入嚴重違法失信名單。

北京新增病例包括14宗確診及4宗無症狀感染，其中4人曾到訪天堂超市酒吧，其餘是酒吧群組的相關人員。截至昨日下午3時，天堂超市酒吧的聚集性疫情累計報告327宗感染。

北京市市場監管綜合執法總隊副總隊長賀捷表示，朝陽區市場監管局於6月12日，已對北京鈺泰糖果娛樂有限公司（天堂超市酒吧）未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測證明的行為，依法吊銷營業執照。目前已送達行政處罰告知書和已列入嚴重違法失信名單告知書。

北京天堂超市酒吧疫情累計287宗感染 被立案偵查吊銷執照

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北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前疫情防控處於關鍵階段，全市組織開展公共場所防疫大檢查，對不符合防疫要求、落實防疫措施不力的通報一批、整改一批。同時加大典型案例通報曝光力度，提醒經營單位和市民自覺履行防疫責任，遵守各項防疫要求。

上海：各區每周末安排一次社區篩查

另外，上海新增16宗本土病例，包括9宗確診及7宗無症狀感染。其中兩名確診者是在風險人群篩查發現，其餘病例均為該市閉環隔離管控人員。

上海市衞健委副主任趙丹丹表示，從現在起到7月底，各區每周周末都會安排一次社區篩查。凡過去一周區內有社會面陽性感染者報告的區，要安排全域篩查。在採樣期間，小區實行封閉管理，完成採樣後解封並恢復正常生活秩序。

責任編輯：易燕丹

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