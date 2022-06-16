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北京新增13宗本土感染 酒吧疫情趨緩和但不可掉以輕心

社會熱點 17:52 2022/06/16

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內地新冠肺炎疫情持續，昨日（15日）新增80宗本土病例，包括42宗確診和38宗無症狀感染。其中北京佔18宗，均與朝陽區天堂超市酒吧有關。當局表示，天堂超市酒吧已被吊銷營業執照，並列入嚴重違法失信名單。

*17：52 更新北京今日疫情

北京今日（16日）截至下午3時，再新增13宗本土感染，均為隔離觀察人員。至此，北京累計報告351宗感染，均涉朝陽區的天堂超市酒吧聚集性疫情。

天堂超市酒吧遭釘牌

北京市疾控中心副主任劉曉峰表示， 當前本市新增病例數有所下降，前期疫情防控措施效果初步顯現，但疫情防控仍處於關鍵階段，切不可麻痺大意、鬆勁懈怠。市政府新聞發言人徐和建也指，天堂超市酒吧關聯疫情趨向緩和，但仍有社會面隱匿病例的可能，切不可掉以輕心。

當地對冷鏈冷庫、快遞、外賣、市場、家政、保安、餐飲、商超、美容美髮等34類重點人群實施應檢盡檢，適度加密核酸檢測頻次。同時，在風險大排查中，對防疫措施不到位、存在較大涉疫風險的公共場所停業整頓。另對位於地下密閉空間的酒吧、KTV、網吧、健身、劇本殺、洗浴等經營場所，暫停開放。

對於中小學非畢業年級、幼兒園返校安排，北京市委教育工作委員會副書記、市教委新聞發言人李奕表示，從目前疫情形勢看，組織孩子返校的風險性較大。具體能否返校，什麼時間返校，根據疫情情況實時評估確定。

此前，朝陽區市場監管局於6月12日，已對北京鈺泰糖果娛樂有限公司（天堂超市酒吧）未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測證明的行為，依法吊銷營業執照。目前已送達行政處罰告知書和已列入嚴重違法失信名單告知書。

北京天堂超市酒吧疫情累計287宗感染 被立案偵查吊銷執照

內地增127本土病例過半在北京 專家急呼：復工也不能「一刀切」

上海：各區每周末安排一次社區篩查

另外，上海昨日新增16宗本土病例，包括9宗確診及7宗無症狀感染。其中兩名確診者是在風險人群篩查發現，其餘病例均為該市閉環隔離管控人員。

上海市衞健委副主任趙丹丹表示，從現在起到7月底，各區每周周末都會安排一次社區篩查。凡過去一周區內有社會面陽性感染者報告的區，要安排全域篩查。在採樣期間，小區實行封閉管理，完成採樣後解封並恢復正常生活秩序。

責任編輯：易燕丹

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