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楊潔篪：金磚國家要為動盪國際形勢注入更多穩定性

國情動向 12:25 2022/06/16

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中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，在北京以視像方式主持第十二次金磚國家安全事務高級代表會議，強調金磚國家要為動盪的國際形勢注入更多穩定性和正能量，踐行真正的多邊主義。

楊潔篪在會上表示，金磚國家始終秉持「開放、包容、合作、共贏」的金磚精神，堅定維護廣大發展中國家共同利益，將遵照五國領導人政治指引，為即將舉行的金磚國家領導人第十四次會晤做好各項準備。

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為動盪國際形勢 注入更多正能量

楊潔篪強調，金磚國家要順應時代潮流，因應時代變局，為動盪的國際形勢注入更多穩定性和正能量。要踐行真正的多邊主義，努力實現共同安全；要統籌傳統和非傳統威脅，努力實現綜合安全；要倡導同舟共濟，努力實現合作安全；要統籌安全和發展，努力實現可持續安全。

另外，會議審議了反恐和網絡安全工作組工作，一致同意共同推動國際反恐合作和網絡安全合作相關計劃和路線圖，維護聯合國在全球反恐事業中的中心協調作用，呼籲構建更加包容、有代表性和民主的全球互聯網治理體系。

南非總統府部長岡古貝爾、巴西總統府機構安全辦公室主任埃萊諾、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫、印度國家安全顧問多瓦爾出席會議。各方就加強多邊主義和全球治理、應對國家安全新威脅新挑戰、加強和完善新疆域治理等重要問題深入交換意見，達成一系列共識。

責任編輯：易燕丹

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