發改委：著力解決堵點難點卡點問題 提升中小企發展信心

在疫情持續衝擊下，部分中小企業生產經營困難。國家發改委表示，將著力解決堵點難點卡點問題，持續做好大宗商品保供穩價，努力擴大市場需求，保障糧食安全、能源安全和產業鏈供應鏈安全穩定，提升中小企業發展信心。

下一步將著力解決堵點難點卡點問題

在今日的國家發展改革委6月份線上新聞發布會上，發言人孟瑋介紹，今年以來，受國內疫情多點散發和國際形勢更趨複雜嚴峻等影響，中小企業發展面臨的困難挑戰明顯增加。

孟瑋介紹，按照有關部署和安排，國家發改委重點抓好五項工作，其中包括：抓產業鏈供應鏈穩定，指導長三角三省一市，加強對道路通行情況以及重點物資運輸情況監測，做好重點地區、重點行業復工復產情況的監測分析，有針對性地解決苗頭性風險。

抓融資保障，加強信用信息共享應用，將納稅、社會保險費和住房公積金繳納、水電氣費等信息納入共享範圍，在保障信息安全和主體權益的前提下，向銀行等金融機構開放使用，提高中小微企業貸款覆蓋面、可得性和便利度。此外，還要抓穩定預期、抓保供穩價、抓創新支持。

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孟瑋表示，下一步，發改委將著力解決堵點難點卡點問題。持續做好大宗商品保供穩價，努力擴大市場需求，保障糧食安全、能源安全和產業鏈供應鏈安全穩定，提升中小企業發展信心。同時，加強形勢研判。做好中小企業發展情況跟蹤分析和監測預警，針對新情況新問題，及時出台務實管用的政策舉措，有效應對外部環境的不確定性。另外，強化政策跟蹤問效。通過政策的宣傳引導工作，讓更多市場主體知曉政策、用好政策，確保政策有效傳導至中小企業，有效穩定市場主體預期。

在優化營商環境，幫助企業紓困發展方面，孟瑋介紹，下一步，國家發展改革委將會同有關部門，認真落實《優化營商環境條例》和國務院扎實穩住經濟一攬子政策措施的有關要求，加快打造市場化法治化國際化營商環境，深入推進重點領域改革，推動惠企政策落實落細，助力市場主體盡快渡過難關、恢復發展，持續激發市場活力和社會創造力。

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責任編輯：尹航

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