傳男子因核酸證明過期3分鐘被拒登機 東航：需算落地時間 航班延誤亦無法登機（有片）

網上有視頻顯示一男子因48小時核酸檢測證明過期3小時被拒絕登機，東航客服回應稱48小時需算上計劃落地時間，航班延誤所導致的證明過期是無法登機的。

據健康時報，有網民拍下自己在機場和東航地服工作人員溝通的影片，男子在影片中表示：「我就差這三分鐘，國家規定，就是讓你拿時間1分1秒在這裡計時的嗎？」男子認為自己無法登機是因為該工作人員過於死板。

東航客服：「旅客登機須持有48小時核酸檢測陰性證明，48小時是從旅客核酸檢測採樣時間至航班落地時間，因為航班延誤導致核酸檢測時間超過48小時，也是無法登機的。」

東方航空今日（16日）通過官方微博回應稱，關注到6月13日MU6395成都天府—太原武宿航班的網傳信息。經核實，網傳信息不實。根據東航說法，因其中一名旅客的核酸檢測報告超過距離落地時間20分鐘，但當日新做的檢測結果仍未出，因而在等待中導致航空器已關艙門，無法重開。



東航指出，6月13日MU6395航班，計畫起飛時間9:15，計畫落地時間11:20。當天8:22，三名同行旅客到達櫃檯，其中兩名旅客持6月10日10:00核酸報告（超計畫落地時間72小時），一名旅客持6月11日11:00核酸報告（超計畫落地時間48小時），報告過期，12日新做核酸未出結果，不符合當地疫情防控規定，存在出行風險。三位旅客堅持要求一起成行，現場工作人員為旅客積極提供預辦值機、查詢報告結果等服務。



8:52，查詢到核酸檢測結果，工作人員迅速引導旅客過安檢登機，因登機口較遠，9:06到達時，航空器已按照安全管理規定關艙門，無法重開。現場管理人員耐心做好溝通解釋工作，安排旅客貴賓室休息，並改簽當天12:05的MU5642航班成行。

該影片迅速在網上發酵，不少網民質疑，「航班可以延誤，核酸報告不能過期」，有人則笑稱：「過了三分鐘人就不乾淨了。」亦有人認為，過期三分鐘也是過期，就應該嚴格遵守防疫規範。

河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼

因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼



責任編輯：袁瑋婧