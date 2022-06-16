  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳男子因核酸證明過期3分鐘被拒登機 東航：需算落地時間 航班延誤亦無法登機（有片）

社會熱點 12:13 2022/06/16

分享：

分享：

網上有視頻顯示一男子因48小時核酸檢測證明過期3小時被拒絕登機，東航客服回應稱48小時需算上計劃落地時間，航班延誤所導致的證明過期是無法登機的。

據健康時報，有網民拍下自己在機場和東航地服工作人員溝通的影片，男子在影片中表示：「我就差這三分鐘，國家規定，就是讓你拿時間1分1秒在這裡計時的嗎？」男子認為自己無法登機是因為該工作人員過於死板。

東航客服：「旅客登機須持有48小時核酸檢測陰性證明，48小時是從旅客核酸檢測採樣時間至航班落地時間，因為航班延誤導致核酸檢測時間超過48小時，也是無法登機的。」

東方航空今日（16日）通過官方微博回應稱，關注到6月13日MU6395成都天府—太原武宿航班的網傳信息。經核實，網傳信息不實。根據東航說法，因其中一名旅客的核酸檢測報告超過距離落地時間20分鐘，但當日新做的檢測結果仍未出，因而在等待中導致航空器已關艙門，無法重開。

東航指出，6月13日MU6395航班，計畫起飛時間9:15，計畫落地時間11:20。當天8:22，三名同行旅客到達櫃檯，其中兩名旅客持6月10日10:00核酸報告（超計畫落地時間72小時），一名旅客持6月11日11:00核酸報告（超計畫落地時間48小時），報告過期，12日新做核酸未出結果，不符合當地疫情防控規定，存在出行風險。三位旅客堅持要求一起成行，現場工作人員為旅客積極提供預辦值機、查詢報告結果等服務。

8:52，查詢到核酸檢測結果，工作人員迅速引導旅客過安檢登機，因登機口較遠，9:06到達時，航空器已按照安全管理規定關艙門，無法重開。現場管理人員耐心做好溝通解釋工作，安排旅客貴賓室休息，並改簽當天12:05的MU5642航班成行。

該影片迅速在網上發酵，不少網民質疑，「航班可以延誤，核酸報告不能過期」，有人則笑稱：「過了三分鐘人就不乾淨了。」亦有人認為，過期三分鐘也是過期，就應該嚴格遵守防疫規範。

河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼

因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 成都 疫情 網絡熱話 機場 航空

下一篇文章

北京增18宗本土感染 爆疫酒吧被釘牌列嚴重違法失信名單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

唐山掀舉報潮 女子實名舉報公安局長是詐騙集團保護傘（有片）
唐山掀舉報潮 女子實名舉報公安局長是詐騙集團保護傘（有片）
胡錫進談地方政府要求幹部自願捐款 「共度時艱是體制傳統」
胡錫進談地方政府要求幹部自願捐款 「共度時艱是體制傳統」
涉向女生咖啡杯中「落藥」 上海男大學生被開除學籍
涉向女生咖啡杯中「落藥」 上海男大學生被開除學籍
巴斯光年個人電影《光年正傳》據報因一情節 恐無緣中國市場
巴斯光年個人電影《光年正傳》據報因一情節 恐無緣中國市場
美駐華大使伯恩斯首搭高鐵發文讚歎 抵武漢獲贈 「和」扇
美駐華大使伯恩斯首搭高鐵發文讚歎 抵武漢獲贈 「和」扇
唐山治安整治舉報電話難打通 公安局信訪接待大廳排長龍（更新版）
唐山治安整治舉報電話難打通 公安局信訪接待大廳排長龍（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款