河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼

繼河南村鎮銀行儲戶「紅碼風波」後，再有河南樓盤業主健康碼變紅，有涉事業主曾因憂慮樓盤爛盤而向有關部門反映，亦有人曾和儲戶有時空交集，目前未知「被紅碼」真正原因。據報有業主要求轉成綠碼時，被社區要求寫一份保證書，內容包括不再去有關部門等。

據內地「第一財經」，鄭州康橋玖璽園一名業主日前取快遞回小區時，發現健康碼變成紅色，但最近核酸結果正常，也沒去外地。後來社區致電問他是否在村鎮銀行存錢取不出來要維權、或者是「問題樓盤」業主。

該業主近期確實跟進過康橋玖璽園的施工進展問題。據他指，該樓盤明年交樓，但有樓棟至今仍未封頂，去年年初曾一度停工，現在緩慢施工中。他指現在項目只給工人發生活費，工資半年沒發，憂再不出糧要停工。他曾和其他業主四處詢問，去過銀保監局、房管局、信訪局、資金監管銀行鄭州銀行等，但未有令人安心的答案。如今他的健康碼已「神奇」轉綠。

因提款難赴鄭州維權 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼

彭博：上海解封過慢 房企的「救命稻草」或反成風險引爆點

克而瑞稱，鄭州住宅項目有較多爛尾問題，截至2021年末涉及停工、延期等待交付問題項目有274個，涉及25249套住房，數量位居重點二線城市前列。

轉綠碼被要求寫保證書 不再去有關部門

另澎湃新聞報道，鄭州樓盤融創中原大觀的業主蘇小姐，近日也「被紅碼」，社區也曾問她是否為村鎮銀行的儲戶，而工作人員解釋她被認定為「正在實施集中或居家隔離醫學觀察的入境人員」，但她未到過外地。

據了解，融創中原大觀已停工8個月，蘇小姐日前和部分業主去鄭州市相關部門遞交材料尋求幫助，當時有兩批人都在同一政府部門反映問題，還有一批村鎮銀行儲戶。

蘇小姐曾詢問被紅碼的原因，但熱線人員表示不清楚具體是哪個部門給賦的紅碼，而蘇小姐可以向社區申請轉為綠碼。據蘇小姐反映，她做完核酸不久就轉綠，但她還被社區要求寫一份保證書，內容包括保證不去高風險地區，不再去有關部門等。

澎湃新聞引述河南省住房和城鄉建設廳工作人員稱，已將該樓盤納入問題樓盤清單，因歷史遺留情況，各方訴求較複雜，已協調各部門全力推進該樓盤項目化解工作，具體由樓盤所在地鄭州市的主管部門在處理。對於網傳「業主維權被賦紅碼」，工作人員表示不清楚，需諮詢其他相關部門。

中新經緯報道也指，融創中永中原大觀項目的3名業主，豫康碼曾由綠轉紅，又從紅轉綠，但原因未明。他們猜測，或許因為曾與儲戶有時空交集。一名業主表示，4月底去銀保監會河南監管局遞交樓盤項目資金沒打到資金監管賬戶的相關資料，當時就碰上村鎮銀行的儲戶。

村鎮銀行維權儲戶、問題樓盤業主的紅碼事件，外界關注健康碼遭濫用情況。官媒表示，健康碼是存在目的只能是疫情防控，任何人、任何部門無權把健康碼另做他用，事件警醒必須加強健康碼的規範使用。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁