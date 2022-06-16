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河北36天大嬰兒傳因無核酸報告延救致死 醫院回應

社會熱點 13:12 2022/06/16

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內地再爆出有病患因無核酸檢測報告，遭延誤治療死亡，引發關注。

河北一名網民近日發帖指，事發去年5月，自己36天大的男嬰因有腸梗阻求醫，惟醫院急診以嬰兒發燒為由拒絕治療。後來嬰兒被送到方艙，期間「口鼻湧出糞便」並休克，醫生卻以方艙病房不具備搶救條件和沒有核酸報告為由，拒絕將孩子轉入兒科ICU搶救，最終延救不治。

涉事的河北醫科大學第二醫院回應事件，患兒病情進展較快，病情危重，雖經積極治療、搶救，仍不幸死亡。醫院對此深表遺憾，目前該案件仍在審理，將積極配合調查，並按照法院審理結果予以處理。河北省衛健委相關工作人員表示，已關注到此事。

曾口鼻湧出糞便休克 醫生：需等待

微博帳戶「@是IU麻麻」發文，指去年5月27日，兒子嘔奶、食慾差，於是到河北生殖婦產醫院急診求醫，兒科醫生檢查後懷疑是腸梗阻，建議轉去綜合性醫院，家長便帶兒子河北醫科大學附屬第二醫院（下稱省二院）求醫。

5月28日凌晨2時許，他們抵達省二院急診，因嬰兒發燒急診拒治療，要到發熱門診，之後醫生說孩子發燒要住方艙，辦理手續後凌晨4時多進入方艙。當時醫生診斷嬰兒小腸結腸炎或腸梗阻，但病情平穩。惟到方艙後，醫生未有治療，表示要等到值日班醫生上班再治療。

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然而，孩子於早上7時50分，「口鼻湧出糞便出現休克狀態」，家長前後11次請求治療，但醫生表示「需等待」。「我們無數次哀求盡快搶救孩子，醫生卻以方艙病房不具備搶救條件和沒有核酸報告為由，拒絕將孩子轉入兒科ICU搶救」。據了解，直到早上9時多，孩子才分別做了胃管、灌腸操作。

文中稱，從2時50分醫院接診，到11時51分轉入兒科ICU（當下就發了病危通知），「延誤治療搶廠長達9小時，任由病情發展，直接導致我孩子的死亡。死亡原因：腸梗阻、小腸結腸炎、引發膿毒症導致多器官功能衰竭」。而至29日早上7時多，經ICU長達19小時搶救無效，出生36天的男嬰死亡。

鑒定指醫院承擔次要責任 父母不認可

家長後來起訴省二院，事隔一年，上月迎來石家莊市醫學會的醫療事故鑒定會，鑒定結果為一級甲等醫療事故，但省二院卻承擔次要責任，「我們負主要責任」。帖文批評鑒定顛倒黑白，對判定結果監決不認可。該微博帳戶表示，「請求各位幫我為孩子討回公道，我要一個公平的判決，對相關人員公正的處罰，醫院真心誠意的道歉！」

據報，嬰兒的父親曹先生表示，自己和妻子無法接受這一鑑定結果，已向河北省醫學會提交再次鑑定申請。

傳男子因核酸證明過期3分鐘被拒登機 東航：需算落地時間 航班延誤亦無法登機（有片）

江蘇澄清未要求嬰兒核酸檢測才救治 官方處分醫院及涉事人員

責任編輯：林佩怡

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