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台灣新竹輪胎行大火釀8死 疑兒子為洗碗與母爭執縱火

社會熱點 14:08 2022/06/16

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台灣新竹市東大路一間輪胎行昨（15日）晚10時許發生火警，造成8死1傷，死者包括4名1歲至10歲的兒童。據警方初步了解，疑犯為屋主31歲的二兒子，疑與母親為了洗碗瑣事發生口角，憤而潑汽油縱火。

綜合台媒報導，火警現場為一幢鐵皮搭建的兩層高建築，且存放大量輪胎，火勢一發不可收拾。

祖孫三代8人死亡

新竹市消防局表示，涉事輪胎行先從1樓竄出熊熊火焰，接著火勢漫延往上竄燒，並不時傳出爆炸聲響。消防局出動165名消防人員及水車到場灌救後，火勢在近11點撲滅，消防人員入內搶救搜索，清理火場時發現8具焦黑遺體，共4名大人、4個孩子。

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全家3代11人中，僅有屋主跟涉嫌縱火的陳彥翔逃出屋外；屋主另一個兒子剛好出門在外逃過一劫。陳彥翔受輕微燙傷，已戒護送醫治療，無生命危險，現場也發現疑似用來縱火的空汽油桶。

警方表示，全部死者來自同一家庭，為疑犯的母親、妹妹、妻子及3個小孩，嫂嫂及1個孩子。經初步調查，屋主排行第二的兒子陳彥翔晚間，疑為洗碗瑣事與母親爭執，情緒失控後買汽油回家縱火，但詳細原因還需調查，案件依殺人縱火罪嫌移送偵辦。

里長：一家人平時感情和睦

當地里長表示，輪胎行開業多年，評價不錯，印象中一家人感情和睦，陳彥翔平常也為人客氣，認為應是突發狀況釀悲劇。附近鄰居則說，過去曾聽說陳疑與父親理念不合，到外面工作，後來再回到輪胎行，對於火警燒死8人悲劇感到意外。

新竹市長林智堅得知後也在第一時間趕到現場指示搶救傷者與滅火，要求進行後續調查與現場清理維護。

責任編輯：易燕丹

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