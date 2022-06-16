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疫情衝擊 北京首5月工業增加值按年跌12.5% 逾兩年最大跌幅

經濟脈搏 14:03 2022/06/16

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受新冠肺炎疫情等影響，北京5月全市經濟下行壓力有所加大，1至5月全市規模以上工業增加值按年下降12.5%，創2020年初疫情首次爆發之後的最大跌幅。

北京市統計局表示，隨著復工復產推進及穩增長措施落地起效，6月份，全市經濟有望逐步恢復和回升。

據當局通報，5月份，受複雜嚴峻的外部環境以及全國疫情、本地疫情疊加影響，全市經濟下行壓力有所加大。

事實上，4月底起，北京爆出多宗聚集性疫情，多區採取全區或局部暫停公共交通、倡導居家辦公、非必要不出區等促使社會面「靜下來」措施，全市並一度暫停堂食1個多月。

消費轉降 餐飲收入跌逾1成

受上年同期新冠疫苗生產基數抬高及疫情影響，工業生產降幅有所擴大。1至5月，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，按年下降12.5%。路透報道，這創2020年1至3月以來的最大降幅。

消費受疫情衝擊較大，由增轉降。1至5月，北京社會消費品零售總額下降7.7%，創去年以來最大降幅，其中餐飲收入下降13%。

同期全市固定資產投資按年增長2.8%，低於1至4月的8.9%。期內房地產開發投資下降0.4%。北京全市房屋施工面積，1至5月計按年下降6.5%；商品房銷售面積下降16.8%。

新聞稿稱，市委市政府有力統籌疫情防控和經濟社會發展，投資規模進一步擴大，部分重點行業繼續發揮支撐作用，基本生活消費保持穩定，價格走勢總體平穩。6月份，隨著復工復產推進及穩增長措施落地起效，全市經濟有望逐步恢復和回升。

不過，北京近期再爆出酒吧疫情，加強防疫措施，外界關注會如何干擾市道復甦。

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責任編輯：林佩怡

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