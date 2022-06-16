▲ 防中國打擊關島 美軍據報在天寧島建備用機場

美軍據報正在西太平洋天寧島（Tinian）建設另一空軍基地。天寧島距離美軍西太一大節點關島不遠，美國傳媒直言，美軍在天寧島建基地，是為了在一旦關島基地受中國導彈摧毀後，仍能持續在亞太作戰。

美國網媒The War Zone刊出攝自6月6日衛星照片，顯示天寧島國際機場正在擴建，機場西北方大範圍植被已經清除，相信會變成新的停機坪，周邊亦已開出準滑行道。從照片可見，新停機坪面積，遠遠大於機場南方原有的民用停機坪。

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報道稱，這項工程是「天寧備降機場」（Tinian Divert Airfield）項目，工程還包括在機場以南港口建設油庫，並以管道連接機場。項目耗資約1.62億美元，今年2月已經動工，預料2025年底完成。

天寧島位於關島東北約160公里，屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）一部分，北馬里亞納群島與關島同是美國海外領地。

美方也曾考慮在北馬里亞納群島首府塞班島（Saipan）建備降機場，但最後選在了距離關島較遠的天寧島。

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關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）是美空軍第36聯隊駐地，駐有F-22隱形戰機、B-52及B-1戰略轟炸機等重要裝備。

The War Zone稱，即使相比在日本的美軍基地，關島安德森基地所面對的風險較小，但一旦中美爆發衝突，安德森基地的生存能力也是個很大的疑問，而美軍另一個規模較接近關島的基地，遠在2400公里外的威克島（Wake Island），故就近興建備用基地對支持持續作戰至關重要。

不過，天寧島機場完成擴建後，規模仍會遠遠小於安德森基地。而美軍也在安德森基地西北方數公里外，重新開闢了二戰後長時間廢棄的關島「西北機場」（Northwest Field），目前已能支援F-35隱形戰機部署。

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責任編輯：連兆鋒