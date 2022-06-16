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內地報告稱僅約3成高校畢業生找到工作 近9成00後願加班

社會熱點 15:17 2022/06/16

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內地畢業生就業形勢嚴峻複雜，最新一項報告指出，截至5月底，僅29%的高校畢業生找到工作等；近9成「00後」願意加班，實際與「拒絕加班」的報道不同。

今年是內地高校畢業生人數首次突破千萬大關，達1076萬人，規模和數量創歷史新高。惟受新冠疫情等衝擊，就業壓力加大，5月份16-24歲年輕人的失業率是18.4% ，比上月上升0.2個百分點。當局表示，更要積極推動產業升級發展，創造高質量就業崗位，為大學生就業創造更加有利的條件。

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39%畢業生可接受相對較低薪資

據中新經緯報道，58同城、趕集直招發布的《2022年畢業季調研分析報告》顯示，截至5月29日，僅29%的高校畢業生找到工作或拿到Offer。

對於就業的態度，79%的畢業生想立即工作，20%的畢業生選擇「慢就業」，僅1%暫時不想工作。

面對更加嚴峻複雜的就業形勢，大部分「00後」嘴上說著擺爛，實際卻很拼。在網友熱議「00反內捲」方面，報告結論相左。在調研的整體畢業生群體中，「願意加班」的00後佔比高達88.1%。畢業生對加班有不同見解，29.1%認為加班可以多學點東西，40.5%認為有利個人發展，20.6%因熱愛這份工作而加班。

另有報道引述報告，受疫情影響，51%的畢業生更傾向於選擇更穩定的工作，39%的畢業生可以接受相對較低的薪資。而電腦/通信/電子/互聯網，以及金融行業，仍是最受00後歡迎的行業。

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薪金方面，畢業生實際月薪水平為8376元（人民幣，下同）。從城市看，北京因高科技產業較為集中，在高薪職位帶動下實際月薪均值過萬，為10800元；其次為深圳，平均為9800元，廣州為8595元。

在新一線城市中，重慶於今年躋身全國工業互聯網基礎設施「第一陣營」，為吸引更多高校人才，薪資待遇也水漲船高，實際月薪平均為8595元，超過上海。
行業方面，能源/礦產/環保為實際稅前薪資水平最高行業，為9500元，金融業為9429元，汽車/生產/加工/製造業為9326元。

責任編輯：林佩怡

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