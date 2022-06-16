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新東方在線股價飆漲跟這男主播有關？網民：買米順便聽課（有片）

社會熱點 15:28 2022/06/16

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新東方在線 （01797） 持續飆漲，漲幅擴大至100%，抹去2021年以來所有跌幅，股價重回30港元上方，市值超越新東方。股價暴漲背後，與新東方轉型直播賣貨有關，主播董宇輝近日多次登上熱搜，引發網民熱議。

從粉絲百萬到千萬，新東方在線旗下「東方甄選」直播間只用了一周時間。6月16日下午14時許，東方甄選的粉絲總量已突破千萬大關，而此前的6月9日，粉絲總量剛突破100萬，6月14日，粉絲超過400萬，這一增速遠快於此前券商預測的兩周粉絲破千萬的速度。

中信建投證券研報顯示，東方甄選主打售賣農產品，主播為新東方名師轉型而來，采用中英雙語+穿插歷史文化等知識講解直播帶貨，構建東方甄選差異化直播間，自6月10日爆火已來，抖音賬號粉絲從100萬快速增長至290萬+（截至6月12日晚7點），GMV從百萬級別爆發增長至接近2000萬（6月11日），直播帶貨進入抖音前十名。

在新東方直播帶貨中，一位號稱「中關村周杰倫」的董宇輝老師成為網民關注焦點。當他用中英雙語介紹牛排時，會形容牛排的汁水mouth-watering（流口水）、finger-licking（舔手指）、eyeball-catching（吸引眼球）。

【雙減政策】新東方轉型直播賣貨？俞敏洪宣傳農產品被稱風格似上課

除了教英語，他在賣貨時還穿插人生感悟。賣肉時，他說：

農村人不懂烹飪，吃羊只會用各種蔬菜去燉。簡單粗暴又單調，「浪費」食材但是大家吃得又很開心。

賣鰣魚時，他說：

鰣魚多刺是一種遺憾，但當一家人在餐桌上一起慢慢吃鰣魚時，遺憾的漏洞又被溫馨填滿。

賣書時，他說：

貧窮的童年，種地時還偷著讀書的爸爸，被媽媽拿著家伙教訓，而在家裡急需用錢的時候，爸爸寄回來搜盡全身上下湊出來的三十多元錢。

網民表示，這類介紹引發了很多人的共鳴。

內地推行雙減政策，新東方等教培機構面臨經營危機，業務大減且要裁員。董宇輝在直播間也淚崩過，他表示，在公司轉型時不少同事離開了新東方，至今自己也沒舍得解散群聊，希望等好的時候把他們再接回來。

內地雙減政策出台半年 部分地區教培機構面臨清零

責任編輯：尹航

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消費種類 新東方在綫（01797） 老師 主播 抖音

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