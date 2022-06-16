河南村鎮銀行存戶自述：卡裡只有2毫子 健康碼紅了3天

近日，河南多家村鎮銀行存戶面臨取款難的同時又被無故賦了紅碼，這一問題引起社會輿論高度關注。很多人的巨額存款無法取出已經讓他們陷入到了莫大的恐慌之中，健康碼變紅更是讓他們寸步難行。一存戶早已提前將卡中存款取出，但因卡裡多出0.2元（人民幣，下同）利息，他的健康碼還是紅了3天。

據上觀新聞報道，常住鄭州的趙嫣然在這之前就把錢轉走了，只是他沒有留意到，那張卡上不知什麼時候多出了兩毛錢利息。周日（12日）下午，趙嫣然下樓拿外賣，進小區掃碼的時候，屏幕上的二維碼變紅了，手機還發出「紅碼人員！紅碼人員！」的警報聲。趙嫣然指，他記得中午的時候這個碼還是綠的，現在不僅紅了，賦碼原因那裏還寫着一行小字「正在實施集中或居家隔離醫學觀察的入境人員」，可他14天都沒有離開過鄭州市而且據我所知最近鄭州也沒有疫情。雖然行程碼還是綠的，但是門衛已經不敢讓他進小區。

趙嫣然隨後聯繫到了社區工作人員和派出所民警。警察開始問他在銀行的開卡情況，「我一開始認為這和疫情防控無關而且屬於個人私隱拒絕回答」。警察卻和他說：「你以為沒關係其實這可能是有關係的。」

當晚8點多，警察和社區工作人員告訴趙嫣然可以先回家了，估計3天之內健康碼就會變綠，但這3天裏他不能出門。到這時，趙嫣然確信自己這次變成紅碼絕對和疫情沒有半點關係，如果和疫情有關，怎麼會不讓我去隔離而直接放他回家呢？

趙嫣然在警局時還打電話給另一個也在村鎮銀行存過錢的朋友。結果，那個朋友表示，自己和他在同一時間健康碼變紅也進不了小區了。

昨晚（15日），趙嫣然的健康碼已經變綠，但他對這次持續3天的紅碼體驗還是有些後怕。他在家時把自己的遭遇發在知乎上，成為了排名第一的熱帖，他表示，不是為了自己的那兩毛錢才發帖的，兩毛錢金額太小了，他是想為其他那些真正面臨「取款難」的人鳴不平。「去村鎮銀行存錢的大部分都是周圍的村民，很多人存下的都是一輩子的血汗錢，他們沒有什麼其他的救濟路徑，甚至也不懂什麼法律。」

對此，人民日報旗下微信公眾號「俠客島」發表評論文章「給維權儲戶『精準』賦紅碼，這種『機靈』抖不得！」指出，這種明顯有違常識、法治、公理的操作，怎麼能堂而皇之施行！

因提款難赴鄭州 河南村鎮銀行儲戶健康碼突變紅碼

河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼

責任編輯：袁瑋婧