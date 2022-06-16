習近平與普京通話 學者看中俄表述不盡相同

國家主席習近平與俄羅斯總統普京周三（15日）通電話，是俄羅斯入侵烏克蘭近4個月以來第二次通話。外電指出，中俄在有關這次通話的表述上，不盡相同。有外國學者認為，俄羅斯的聲明主要是對國內民眾，而中國的版本更注意西方。

在兩國關係方面，新華社報道，習近平指出，今年以來，面對全球性動盪變革，中俄關係保持良好發展勢頭。兩國經貿合作穩步推進。中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。

克里姆林宮則說，考慮到西方非法制裁政策對全球經濟形勢造成的影響，雙方商定擴大能源、金融、工業、運輸等領域的合作。雙方還談到進一步發展軍事和軍事技術聯繫的問題。

至於烏克蘭問題，中方指出，習近平強調，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定。各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續為此發揮應有作用。

而克里姆林宮公告則稱，「中國國家主席指出了俄方為在外部勢力製造的安全挑戰面前維護國家根本利益所採取行動的合法性。」

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中國版本更在意西方？

彭博引述卡內基莫斯科中心資深研究員Alexander Gabuev表示，克里姆林宮對雙方通話的表述，是說給國內民眾聽的。之前由於未能迅速攻陷基輔和其他主要城市，普京不得不把戰爭目標縮小到控制烏東地區，現在他試圖向國內展現實力。

Gabuev說，中國的版本顯然更注意西方，後者正在嚴厲審視中國對俄烏戰爭的反應。

中美冀訪止雙邊關係進一步惡化

《華爾街日報》報道也指出，這次習普通話的背景是，有初步跡象顯示，中美部分人士希望防止雙邊關係進一步惡化。

繼中美防長會晤後，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在盧森堡會談4.5小時。有外交政策專家認為，習近平與普京通話，是為習近平與美國總統拜登下一次對話做鋪墊。

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智庫史汀生中心中國項目主任孫雲表示，當涉及習近平對普京的支持，中方聲明是有分寸的。孫雲稱，習近平重申在安全和主權問題上支持俄羅斯，但未談到在軍事、經濟和財政方面支持俄羅斯，而後一點同樣重要。

彼得森國際經濟研究所高級研究員馬永哲（Martin Chorzempa）說，與俄侵烏之前相比，在過去3個月，中國對俄出口明顯下降，而中國從俄進口大幅增長，一定程度上是受能源價格上漲推動。他指出，中國對俄羅斯的出口普遍下滑，尤其是在電子產品和汽車方面，「我們並沒有看到中國在填補西方對俄羅斯制裁造成的缺口」。

不過，《華爾街日報》報道認為，習近平與普京此次通話適逢習近平69歲生日，可見兩位領導人都有意加強私人友誼。「雖然中俄對這次通話表述存在差異，但兩國聲明還是表明，中國無意從與俄羅斯的政治聯盟中抽身。」

責任編輯：林佩怡

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