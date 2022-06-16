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美歐抗衡中國有新招 擬聯合提供對外網絡安全援助

國情動向 18:57 2022/06/16

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美國和歐盟擬出新招抗衡中國。據美媒引述參與會談的官員報道，美歐計劃聯手向一些發展中國家提供資助，以助保障數字基礎設施安全；並與相關政府部門合作，在各種合同競標中，與中國電訊網絡設備商華為相抗衡。

《華爾街日報》報道，這將標誌歐盟和美國首次在這方面合作，雙方將向一些國家提供資金和幫助，保護關鍵基礎設施免受網絡攻擊。對象是幫助原本可能急於接受中國資助的國家。

美副卿舍曼批中國挑戰歐洲安全 籲歐聯手應對

美財長耶倫呼籲美歐聯手應對中國 京：搞遏華小圈子沒出路

報道引述官員表示，美歐這計劃初步項目，可能今年底前在非洲或拉丁美洲開始。他們表示，俄羅斯入侵烏克蘭凸顯出，為易受網絡攻擊的國家提供電訊網絡和其他硬件支持，至關重要。

合同競標中 針對華為？

歐盟官員也表示，中國的技術或伴隨數據安全風險。官員預計，資助工作會反映美歐一致觀點的政策，例如努力避免採用政府專家警告不要使用的技術供應商。值得注意，歐美官員曾稱，華為產品可被用於政府間諜活動；華為一直強調，不會與中國政府共享數據。

事實上，美國已極力勸阻各國在電訊網絡中使用華為產品。美國國務院官員表示，通過這一新的網絡合作夥伴關係，歐盟和美國的公司可與相關政府部門合作，在各種合同競標中，比如在其他國家建設基礎設施的項目，與華為相抗衡。

據報道指出，有關資助外國數字基礎設施的討論，是於美歐去年成立的貿易和科技委員會開始，該委員會去年9月舉行了首次會議，今年5月舉行第二次會議。

中方曾批評，美方繼續泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據的情況下惡意打壓中國電訊企業，違反最基本的非歧視和公平競爭原則，違反公認的國際經貿規則，擾亂正常的市場秩序。

華為：困難多首先要活下來 因缺芯手機業務大幅下滑很遺憾

加拿大5G網絡禁用華為中興 中方：將採必要手段維護中企權益

責任編輯：林佩怡

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