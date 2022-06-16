內地網絡主播徐國豪偷逃稅被追繳處罰1.08億元 網民紛問他是誰

據國家稅務總局網站通報，近期江西省撫州市稅務局通過大數據分析，發現網絡主播徐國豪涉嫌偷逃稅款，經查對他追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元（人民幣，下同）。

然而，微博有不少網民表示不認識「徐國豪」，紛紛問「他是誰啊？」「聽都沒聽過的主播都能這麼賺錢了？」

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通報指出，經查，徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755.57萬元，通過虛構業務轉換收入性質等方式虛假申報偷逃個人所得稅1914.19萬元，少繳其他稅費218.96萬元。

江西省撫州市稅務局稽查局據相關法律法規規定，按照《江西省稅務行政處罰裁量權執行標準》，對徐國豪追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計1.08億元。

其中，對他未依法辦理納稅申報少繳的個人所得稅，處1倍罰款計1755.57萬元；對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃的個人所得稅，處2倍罰款計3828.38萬元。日前，江西省撫州市稅務局稽查局，已依法向徐國豪送達稅務行政處理處罰決定書。

當局表示，稅務部門將進一步依法加強對網絡直播行業從業人員的稅費服務和稅收監管，依托稅收大數據分析，對存在涉稅風險的，按照「提示提醒、督促整改、約談警示、立案稽查、公開曝光」的五步工作法處置，不斷提升網絡直播行業從業人員稅法遵從度，促進行業長期規範健康發展。

內地網民反應：

這是誰啊？聽都沒聽過的主播都能這麼賺錢了？ 徐國豪是誰啊？ 隨便一個主播都是上億，真賺錢。 能賺這麼多肯定是大網紅，誰知道他得網名。

責任編輯：林佩怡

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