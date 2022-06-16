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內地南方暴雨落不停 北方遇今年以來最強高溫 河南超40℃

社會熱點 19:42 2022/06/16

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中國南北方最近的天氣「涇渭分明」，南方進入6月以來暴雨不斷，北方的最高氣溫則不斷刷新歷史記錄。

珠江流域117條河流發生超警洪水

中國南方地區自6月1日以來，發生入汛以來最強降雨過程，江南大部、華南中北部及西南地區東部等地，累計降雨量有100至250毫米。

端午節前後出現的「龍舟水」，今年亦尤為兇猛，據水利部珠江水利委員會消息，珠江流域6月9日至15日遭遇持續性、大範圍暴雨，平均降雨量120毫米。受暴雨影響，流域117條河流發生超警洪水，西江、北江、韓江均發生編號洪水，形成流域性較大洪水。

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處於降雨集中期的廣州，受西北江、流溪河洪水下洩及天文大潮影響，珠江高潮位持續上漲，珠江邊的親水平台被淹沒，旁邊的沿江西路等馬路也有江水倒灌。當局預測，廣州珠江最高潮位或於明日（17日）以後才會明顯下降。

暴雨來襲！粵港澳進入「潑水模式」 廣州隧道外掛水泡多地停課

廣東暴雨將持續至本周五 多地「水浸街」 （多圖）

珠江防汛抗旱總指揮部常務副總指揮王寶恩強調，據氣象水文部門預測，未來一周，珠江流域將迎來新一輪下雨天，主要江河可能再次出現編號洪水，防汛形勢極其嚴峻，各單位要做好迎戰新一輪洪水的準備。

全國508個高溫預警生效中

南方遭受暴雨之際，北方則遇高溫來襲。中央氣象台預測，6月15日至22日，北方多地將出現持續性高溫，17日至18日為最強時段。長江中下游以北的大部分地區，高溫天氣將持續長達8天以上，河南周邊最高氣溫或將超過40℃。當局表示，這輪高溫過程從強度來看可謂今年以來最強，尤其部分地區高溫持續時間之長、強度之強都是同期少見。

據「中國天氣」消息，截至發稿，全國各級市、縣共計508個高溫預警生效中，主要集中在河南、陝西、山西、內蒙古、安徽、山東、湖北、江蘇等地。其中，河南各級市、縣發布的高溫橙色或紅色預警多達113個。

責任編輯：易燕丹

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