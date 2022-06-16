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華駐俄大使：中俄務實合作面臨新問題 但「真金不怕火煉」

國情動向 20:02 2022/06/16

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中國駐俄大使張漢暉今日（16日）表示，當前中國與俄羅斯務實合作面臨一些新問題，但他強調中俄合作「真金不怕火煉」，雙方將以「科技合作創新年」為契機打造新的增長點。

據俄羅斯衛星通訊社報導，張漢暉在聖彼得堡國際經濟論壇「中俄商務對話」活動中指出，「當前受地區和國際局勢影響，中俄務實合作面臨一些新問題。但中俄合作真金不怕火煉」。他表示，中方也一再強調，中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神開展正常經貿合作。

張漢暉表示，2022年前5月雙方貿易額達658億美元，增長28.9%，雙方正攜手努力朝著兩國元首確定的2000億美元貿易目標不斷邁進。他還提到雙方在能源、核能、航空、航天、基礎設施等領域戰略性大項目進展良好，田灣、徐大堡核電站四台機組去年開工建設，黑河公路橋6月10日順利通車，同江鐵路橋有望年內開通。

此外，2021年是「中俄科技合作創新年」，張漢暉稱，以此為契機，雙方積極打造5G、跨境電商、數位經濟、生物醫藥、綠色低碳等新的增長點，雙方還成立了電子商務、服務貿易等政府間合作機制，旨在打造電商、文旅、運輸等合作新動力。

昨天下午，國家主席習近平與俄羅斯總統普京通電話，習近平表示，中方願同俄方推動雙邊務實合作行穩致遠，中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。他並強調中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷。

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責任編輯：袁瑋婧

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