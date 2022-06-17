  • 29°C
香港時間 : 2022617日 (五) 11:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】沙利文重申美國對台政策不變 不認為政策存漏洞

國情動向 09:55 2022/06/17

分享：

分享：

白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）周四（16日）重申美國對台政策不變，美方的一中政策，基於美中三個聯合公報、台灣關係法與六項保證，根本目標是確保有效嚇阻改變台海現狀的行為。他也不認為對台政策存在漏洞。

沙利文出席新美國安全中心（CNAS）2022國家安全會議，與CNAS執行長方登（Richard Fontaine）對話。方登提及美國總統拜登（Joe Biden）多次提到若中國威脅台灣，美方將捍衛台灣，美國的台灣政策是否有所調整時，沙利文重申，美方政策不變。歷經多任總統、通過兩黨共識，美方的一中政策，基於美中三公報、台灣關係法與六項保證。美國對台灣的根本目標在確保「是否需要捍衛台灣問題的那一天永遠不會到來」，因為美國將會有效嚇阻情勢，這是美國政策內涵。

沙利文也不認為對台政策存在漏洞（bug），反而認為這是政策特點，這項特點讓美方在處理困難關係和維護台海和平穩定方面有所助益。

他指出，現今面臨的挑戰是北京越來越多地執行威脅台海和平穩定的行為，美方認為堅持原則並反對這些破壞穩定的行為十分重要，這是美方正嘗試去做的。

談到13日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在盧森堡的會談，沙利文表示，他向楊潔篪表達美方維護台海和平穩定的立場，並對中國的作為表達擔憂。

楊潔篪強調，台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響，警告美不要有任何誤判和幻想。

布林肯指北京對台舉動危險 籲引俄烏衝突為戒

【中美角力】美國務院辯稱台灣海峽是國際航道 拒認中國主權主張

【香格里拉對話】魏鳳和向美提4要求 敢分裂台灣將不惜一戰

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
台灣 白宮 政治 中美關係 兩岸關係 楊潔篪 中共中央政治局 中國共產黨 拜登 外交

上一篇文章

美國據報正努力促成習拜通話 最快7月

下一篇文章

華駐俄大使：中俄務實合作面臨新問題 但「真金不怕火煉」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美歐抗衡中國有新招 擬聯合提供對外網絡安全援助
美歐抗衡中國有新招 擬聯合提供對外網絡安全援助
【俄烏衝突】習近平指立場從是非曲直出發 美促中國「勿站歷史錯誤一方」（第二版）
【俄烏衝突】習近平指立場從是非曲直出發 美促中國「勿站歷史錯誤一方」（第二版）
世界首條環沙漠鐵路完成「最後一塊拼圖」 新疆和若鐵路通車（有片）
世界首條環沙漠鐵路完成「最後一塊拼圖」 新疆和若鐵路通車（有片）
華駐俄大使：中俄務實合作面臨新問題 但「真金不怕火煉」
華駐俄大使：中俄務實合作面臨新問題 但「真金不怕火煉」
防中國打擊關島 美軍據報在天寧島建備用機場
防中國打擊關島 美軍據報在天寧島建備用機場
習近平與普京通話 學者看中俄表述不盡相同
習近平與普京通話 學者看中俄表述不盡相同
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款